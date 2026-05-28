跳舞太性感？7旬阿嬤4個半月砸1500萬打賞男主播 戶頭剩不到2元

網路直播主太性感，老奶奶也扛不住？據央視網等媒體報導，上海一名70多歲婦人去年底迷上網路直播，一次刷到一名舞蹈男主播，被其陽光帥氣的外形深深打動，開始不斷刷禮物。從一開始的人民幣幾十元，之後出手愈來愈闊綽，短短四個半月，就將人民幣336萬元（約合新台幣1,558萬元）的積蓄全賞給了男主播，帳戶餘額現在僅剩0.43元（約新台幣1.99元）。

報導稱，這名江姓老婦人平日買菜連幾毛錢都要討價還價，但對網路男主播卻異常大方，短短數月就給直播主刷了人民幣300多萬元的禮物，如今連家裡水電費都無力支付，生活陷入困頓。

《海報新聞》指出，自去年11月起，江姓老婦人就開始每天守在手機前，看一名年輕男主播跳舞。主播一句：「姐姐，妳是我永遠的守護神」，就讓老婦人看到凌晨還捨不得下線。最多的時候，她曾一晚打賞人民幣18萬元（約新台幣83萬元）。

直至婦人的兒子從外地回來，查看家裡的銀行卡，才發現卡中餘額額甚至連家裡的水電費都繳不起。原本帳戶內總計人民幣336萬元的錢，全被婦人打賞給兩名男主播。其中，跳舞的那名男主播就獨得人民幣280萬元（約新台幣1297萬元）。

報導稱，婦人的兒子報警、投訴、找平台，迄今仍無結果，婦人則被診斷出有抑鬱、焦慮狀態。南京財經大學新聞學院教師胡良益觀察到，直播間裡像江姓老婦人這樣的老年用戶確實變多。他認為，這反映出愈來愈多獨居老人缺乏情感依賴的問題。「當一個真實的人突然闖進他的生活，給他提供了之前從未感受過的溫暖，並且這種溫暖還可以通過他自身的經濟能力調節，就會形成了情感依靠」。