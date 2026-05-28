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玩哏行銷翻車…陸7-11門市海報 將「夯爆了」寫成「劣爆了」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸廣東某7-11門市的新品雪糕宣傳海報出現文字錯誤，將宣傳語「夯爆了」寫成「劣爆了」，引發網友熱議。圖／取自極目新聞
大陸廣東某7-11門市的新品雪糕宣傳海報出現文字錯誤，將宣傳語「夯爆了」寫成「劣爆了」，引發網友熱議。圖／取自極目新聞

大陸有網友發影片反映，廣東7-11門市的新品雪糕宣傳海報出現文字錯誤，將宣傳語「夯爆了」寫成「劣爆了」。目前，該門市已將錯誤海報全部撤下，品牌方同步對廣東區域所有門市排查整改。客服人員表示，這次失誤的處理結果將納入涉事人員考核，並向廣大消費者致歉。

陸媒極目新聞28日評論，「夯」、「劣」2字看起來類似，語意卻完全相反，從「極致好」變成了「極致差」。有大陸網友認為是工作人員粗心，也有人認為門市故意製造話題搞行銷。

所以有網民評論，說「夯爆了」我沒有興趣，「劣爆了」我倒真想試試看；亦有評論指，若是前者，不過是玩哏「玩脫了」翻車，門市應自查整改；如果是後者，試圖藉此炒作行銷，應受輿論強烈譴責，相關部門也應該約談商家。

相關評論稱，「夯爆了」是大陸網路流行語，網上流行一套「從夯到拉」，即由優至差的評級體系。 「夯」已經就到極致了，「夯爆了」不是極致中的極致？另外，商品或服務宣傳用「夯爆了」，也涉嫌違反大陸相關法律中廣告禁止使用「最佳」、「最高級」等絕對化用語的規定。 

不過經此一事，「劣爆了」也成了大陸網路熱哏，陸媒稱，一些商家已經躍躍欲試，試圖搶上這趟流量快車。

廣東 大陸 7-11

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