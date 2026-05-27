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湖南石門救災女幹部因戴金色耳環遭網暴 官媒：決不允許撕裂輿論

香港01／ 撰文：吳真銘
網友因女幹部救災戴金耳環，質疑其擺拍。（大河報）
網友因女幹部救災戴金耳環，質疑其擺拍。（大河報）

央視新聞報道，近日，湖南石門縣遭遇連續強降雨，龍池河村的村支書向金元奮戰在救災一線，累到聲音嘶啞，卻因一對金色耳環遭部分網民質疑。面對質疑，向金元回應，天災人禍沖在一線，工作24小時都不夠用，沒時間看那些評論。

5月26日，官媒《人民日報》發文評論稱，這種在救災面前拿著放大鏡「雞蛋裏挑骨頭」的行為，不僅荒謬，更不近人情。絕不允許撕裂輿論、擾亂秩序、轉移救災焦點，讓實幹者流汗又流淚。

網友因救災女幹部戴金耳環　質疑其擺拍

綜合內媒報道，近日，湖南石門縣遭遇強降雨過程，超10萬人受災。龍池河村女支書向金元從5月17日晚開始便在救災一線，肩負全村900多人的安危在斷路斷網中奔波。

經過幾日救援，向金元聲音嘶啞、眼睛紅腫，流淚不止：「電也沒有，網也沒有，特別是看到我們的村部，設施成了這個樣子……」

然而，個別網民卻盯上了她耳朵上的一副金耳環。有人陰陽怪氣「救災還不忘戴金耳環，真是愛美心切，擺拍也走點心。」還有人質疑，「這耳環起碼50克，足足二兩黃金，普通村幹部戴得起？肯定有問題！」甚至還有人道德綁架，認為向金元應該把自己金耳環捐出去。

對於惡意評論，向金元回應稱：「沒時間（上網），我的工作現在是24小時都不夠（用）。我不會去理會那些，我覺得我實實在在的去做了，只要我的老百姓肯定我，我的老百姓認同我就可以了。」向金元在接受央視新聞的採訪時闢謠，耳環是「假的」，買時不到100元（人民幣）。

官媒：惡意攻擊是一場極具殺傷力的「隱形災害」

5月26日，《人民日報》就「災區女幹部因戴耳環被網暴」一事發文評論，僅憑一副耳環就急不可耐地給人貼標籤、污名化，早已超出了正常監督的界限，淪為一場無端的網絡暴力。

文章指出，洪水沖毀的是房屋和道路，而躲在屏幕背後的惡意攻擊，同樣是一場極具殺傷力的「隱形災害」。災區女幹部因戴耳環被網暴，背後是部份網民對公共事件的娛樂化消費，是打著監督旗號的不良情緒宣洩。它不僅會讓堅守一線的救災者寒心，更會模糊焦點，轉移公眾對災情與救援的真正關注。

文章強調，災難面前，我們需要的是勠力同心、同舟共濟，絕不允許撕裂輿論、擾亂秩序、轉移救災焦點，讓實幹者流汗又流淚。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

湖南 央視

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