天降橫禍！貨車高速闖撞斷金屬限高欄 擊中女子後腦倒地昏迷

大陸發生一宗極為驚心動魄的交通意外。黑龍江黑河市日前發生一宗「天降橫禍」慘劇，1名女子於屋苑行人路正常步行，全程沒有違規、亦無亂穿馬路，未料1輛貨車駛入屋苑時盲目硬闖，撞斷門口金屬限高欄，導致沉重的限高欄橫撥砸中女子頭部，女子當場重創倒地，至今生死未卜。

驚悚的閉路電視（CCTV）片段在網上流出後，隨即引發網民熱烈討論，紛紛慨嘆「有時安分守己，都躲不過天災人禍」。

密斗貨車盲目硬闖未減速 金屬巨欄瞬間斷裂「泰山壓頂」

事件發生於5月13日下午1時31分，地點為黑河市北安市一個屋苑出入口。從網上流傳閉路電視片段可見，當時該名女子正沿着行人路穩步前行，該處人流、車流相對疏落，門前行人路平坦暢通，是附近居民日常買菜、散步、出入屋苑必經道路，環境原本相當安全，豈料此時一輛廂式貨車從屋苑外駛入，駛至門口的金屬限高架位置時未有停車、避讓或減速，直接高速硬撞欄杆。

強大撞擊力令金屬限高架瞬間斷裂橫飛，沉重欄柱直擊該女子後腦。由於事發極為突然，僅短短數秒時間，女子完全沒有察覺及閃避空間，便被沉重的鐵欄重擊，直接着地倒下。該女子倒地後一動不動、毫無反應，未知情況。

司機慌忙下車查看女子情況 目擊街坊嚇呆：前一秒還安然無恙

意外發生後，涉事貨車司機立即下車查看女子情況。附近目睹全程的街坊均被突發場面嚇呆，有現場目擊者事後憶述，今次意外毫無先兆，速度極快，「前一秒行人還安然無恙，下一秒災禍即刻降臨」，完全是無辜天降橫禍。

事件引發網民熱烈討論，大量網民深表同情及痛心，「她只是正常在大街上行走，偏偏飛來橫禍」、「最無奈的就是守規矩的人遭殃」，又提醒道路隱患防不勝防，行人走路要時刻留意四周，保持警覺。

「護民設施」變傷人陷阱 官方：警方已介入調查

針對今次事故，當地轄區街道辦表示，屋苑門口設置限高架，初衷原本是保護居民安全，目的是禁止大型貨車隨意進出屋苑、杜絕大型車輛帶來的通行風險，守護出入街坊。沒想到用作「護民」的安全設施，最終卻因貨車違規撞擊，反變成傷人陷阱，釀成不幸意外。

街道辦續指，事發後已即時配合大陸公安、交通部門處理現場，協助善後及取證工作，大陸公安正調查事故成因、核查司機駕駛狀況及設施狀態。至於市民最關注的傷者傷勢、救治進展及最新情況，當地部門表示細節需待調查完成後統一對外公布。

這宗意外亦令坊間出現反思聲音，認為除了追究貨車司機疏忽駕駛責任外，相關部門亦要審視屋苑及公共道路限高欄安全標準、穩固程度及定期檢查機制，避免日後再發生同類悲劇。

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文章授權轉載自《香港01》