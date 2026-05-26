婚禮秒變災難現場！大量濃煙以為放乾冰 300人急離席「鼻孔全是黑灰」

5月24日，遼寧盤錦市有酒店舉行婚宴期間突然冒出大量濃煙。賓客們起初還沉浸在喜慶氛圍中，以為是酒店為了營造浪漫效果而施放的「乾冰」，不料數分鐘後才驚覺根本不是特效，而是「真煙」。

《極目新聞》報導，5月24日，張女士在遼寧盤錦市一酒店參加朋友的婚禮。儀式開始後，現場突然冒出大量煙霧。起初，賓客們以為是營造氣氛的乾冰，一對新人和主持人亦在「煙霧繚繞」中舉行儀式，「以為是節目效果，整的挺浪漫」，但隨着煙霧愈來愈濃，並傳出刺鼻氣味，大家才意識到是起火冒煙。

影片顯示，一對新人在台上舉行婚禮儀式，主持人向在座賓客介紹新郎新娘，現場煙霧瀰漫，有賓客大聲詢問新郎「高不高興」，但因現場煙霧太濃，一對新人的樣貌無法看清。

張女士稱，起初主持人還想繼續儀式，但數分鐘後賓客們發現煙霧一直增多，現場約300人才捂住口鼻走到室外。她又稱，酒店一直沒有通知大家疏散，也沒有人解釋煙霧的來源，事後才回覆稱是後廚炒菜煙太大，「但我們鼻孔裏都是黑灰，這個解釋明顯不合理」，由於菜餚上都有灰燼無法用餐，賓客們很快便離開。

新郎表示，5月24日中午他舉辦婚禮時，酒店內出現大量煙霧，婚禮儀式剛開始兩分鐘就結束，他之後聯繫酒店前台，獲告知是酒店後廚的排氣煙囱起火，產生大量黑煙，但酒店方事後並未主動聯繫他，僅答應免除當天婚禮的酒菜，其他損失則不予賠償。

然而，酒店工作人員稱，當日酒店沒有起火，「後廚炸東西冒煙了，賓客臨時離開，等煙散了就進來了，婚禮沒影響，正常舉行的」，並稱網傳影片屬於惡意宣傳。盤錦市雙台子區消防大隊的工作人員稱，5月24日沒有接到上述酒店的報警電話。

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文章授權轉載自《香港01》