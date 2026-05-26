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蘇州小學網購45把雨傘全損退貨 商家：沒1把傘完好，有學生名字

香港01／ 艾曼達／報導
蘇州有小學買家在網購平台購買購45把雨傘，數日後以7天無理由退貨為由「全損退貨」。示意圖／ingimage
蘇州有小學買家在網購平台購買購45把雨傘，數日後以7天無理由退貨為由「全損退貨」。示意圖／ingimage

「貴校退回的雨傘沒有1把是完好的，而且還寫了（學生）名字」，浙江1名網店商家在社交平台發文控訴，指早前蘇州1所小學在網購平台購買45把紅雨傘，簽收訂單數天後，竟以「7天無理由退貨」為由將商品全部退回，商家收到貨發現，所有商品都有明顯使用痕跡，且每把傘上都標註了學生名字；目前買家已致歉，並將貨款和運費全部補回。

蘇州小學網購45把雨傘　簽收數天後「全損退貨」

《揚子晚報》報道，浙江1間網店商家在社交平台發文，並稱「貴校退回的雨傘沒有1把是完好的，而且還寫了名字」，收貨地址為蘇州市滸墅關中心小學的買家，在網購平台購買了45把紅雨傘，訂單於5月12日簽收，5月13日買家曾向商家反映這45把雨傘中有5把是壞的，但商家因事務繁忙未能及時回覆信息。至5月15日，買家以「7天無理由退貨」為由，將45把紅雨傘全部退回。

買前明確告知使用不退　買方事後拒不回應溝通

商家表示，在買家下單前，已經明確告知此產品為「一次性用品」，並承諾收到貨破損支持換新，但使用後出現損壞概不退換。商家在社交平台發布對比影片佐證，全新雨傘外包裝完好無損，退回來的雨傘有明顯使用痕跡，並且每把傘上都有學生名字；據悉，這批雨傘總價338.14人民幣（約新台幣1565元），疊加往返運費，商家累計損失378人民幣（約新台幣1750元）。事發後，商家多次聯繫買家，但對方均「已讀不回」。

校方拒絕採訪　事件已達成賠償和解

5月20日上午，大陸媒體記者來到蘇州市滸墅關中心小學，希望向相關人員了解情況，但保安以校長和辦公室職員都不在為由拒絕採訪，記者詢問是否可以聯繫其他老師，保安表示「沒有權限」。隨後，記者撥通校方辦公室電話表明身份與意圖後，校方人員隨即掛斷電話。

事件在曝光後迎來轉機，5月19日晚上，商家在社交平台下架相關影片，同時表示該校家委會多次主動溝通致歉，並已全額賠付45把雨傘貨款及相關運費損失。

律師：無理由退貨不等於「免費試用」

江蘇燁輝律師事務所王一丹律師表示，在事實未查明前，不能判定校方人員存在惡意退貨，他強調，「7天無理由退貨」不等於免費試用，根據《消費者權益保護法》第25條及相關規定，商品需完好且不影響2次銷售的前提下方可退換，若商品已被實際使用並出現損壞，再以無理由退貨為由，商家有權拒絕並要求賠償相應損失。

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文章授權轉載自《香港01》

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