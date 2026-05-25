快訊

身陷馬英九基金會風波 蕭旭岑今現身杭州推進兩岸交流

曾爭取百國免簽…前外交部長楊進添逝世享壽83歲 外交部表達誠摯哀悼

聽新聞
0:00 / 0:00

男爬山驚見枯葉藏「大白蛋」立刻逃跑 網友認出是劇毒眼鏡王蛇巢穴

香港01／ 撰文／賈桂琳
廣東1男子發現山路旁有枯葉堆，他出於好奇隨手撥開查看，察覺不對轉身逃離現場，僥倖避過一劫。 圖／AI生成圖片
廣東1男子發現山路旁有枯葉堆，他出於好奇隨手撥開查看，察覺不對轉身逃離現場，僥倖避過一劫。 圖／AI生成圖片

行山意外發現毒蛇巢穴！廣東1名男子登山期間，發現山路旁有一堆異常厚實的枯葉，他出於好奇查看，用樹枝撥開意外發現枯葉底下藏有多枚外觀似「大蠶繭」的白色蛋狀物。男子近距離觀察，剛想上手觸碰，察覺有異立刻轉身逃走。影片上傳社群平台後，引發網友熱烈討論，許多人指出那是眼鏡王蛇的蛋。

相關影片一度登上微博熱搜，不少網友認為，該名廣東男子發現的並非普通昆蟲的巢穴，而是有劇毒的眼鏡王蛇（香港俗稱過山烏）的巢穴。有網友認為該名登山男子實在太大膽，「膽子也太大了，隨便亂扒枯草堆太危險了」。

眼鏡王蛇有築巢護卵習性，普通眼鏡蛇不會築巢。每當繁殖期到來，雌性眼鏡王蛇會主動收集枯枝、落葉，堆砌成碗狀專屬巢穴，堆積的腐敗落葉會自然發酵產生熱力，為蛇卵恆溫保濕，同時能阻隔雨水、抵禦其他天敵侵擾，大幅提升孵化成功率。雌性眼鏡王蛇護卵意識極強，會寸步不離留守巢穴，直到幼蛇全部孵化。

眼鏡王蛇為大型蛇類，天敵少反應快、排毒量大，是世上最危險的蛇類之一。夏季天氣濕熱令蛇類更頻繁出沒，過去也有雲南消防員連續捕捉了3條眼鏡王蛇，更在過程中發現多達30枚蛇蛋，畫面相當震撼。由於眼鏡王蛇有毒兼有攻擊性，民眾一旦發現不應私自捕捉，可報案求助。

不過，不少網友質疑近年獵奇影片氾濫，質疑影片是刻意「擺拍」博流量。有網友直言，「普通人登山遇到可疑危險場景，第一反應必然是撤退躲避，這明顯擺拍，誰做事一直拍視頻的」、「看著像擺拍，拿棍子那動作明顯能看出棍子是提前準備的」。

延伸閱讀：

3警合力捉蛇 男警持水刮輔助女警徒手擒1米蛇

4米劇毒眼鏡王蛇入屋！屋主見奪門而逃 巨蛇被擒真身曝光已放生

文章授權轉載自《香港01》

眼鏡蛇 廣東

延伸閱讀

疑突身體不適…陸男坐路邊搖椅「拿傘遮半身」 路人驚覺已無呼吸

獨臂猴糾纏遊客遭老師太揮棒訓斥 認真聽教萌樣極笑爆

巨坑活春宮！男女草坑激戰洞中有洞 成打卡熱點兼房地產賣點

「政大前三甲」現身！校園漫步影片瘋傳 學生嗨翻：讀四年第一次看到

相關新聞

男爬山驚見枯葉藏「大白蛋」立刻逃跑 網友認出是劇毒眼鏡王蛇巢穴

行山意外發現毒蛇巢穴！廣東1名男子登山期間，發現山路旁有一堆異常厚實的枯葉，他出於好奇查看，用樹枝撥開意外發現枯葉底下藏有多枚外觀似「大蠶繭」的白色蛋狀物。男子近距離觀察，剛想上手觸碰，察覺有異立刻轉身逃走。影片上傳社群平台後，引發網友熱烈討論，許多人指出那是眼鏡王蛇的蛋。

巨坑活春宮！男女草坑激戰洞中有洞 成打卡熱點兼房地產賣點

情到濃時親熱也不應在公眾場所！近日再度瘋傳1段「巨坑活春宮」影片，見到1對男女在草坪1個巨坑中激烈「愛愛」。影片在網上流傳後，現場反而成為「打卡」熱點…

為紅顏一笑砸1800萬…他3年未見驚覺女主播已婚 喊告求償判決出爐

愛上女主播，瘋狂課金卻從未見面，結果她早已為人妻！大陸湖北武漢發生網路直播打賞糾紛案，事件受到廣泛關注。事緣當地1名單身男子在過去3年內，為追求1名網路語音女主播，累計課金近400萬人民幣（約新台幣1850萬元），但始終未能與女神見面，其後更查出對方早已結婚。

中國2.8萬台機器人拿到「身分證」 出廠到報廢全鏈條管理

中國機器人有「身分證」了。據工信部表示，每台人形機器人將被賦予身分編碼（即「身分證」），並進行從出廠到報廢的全鏈條管理，保證人形機器人跨領域、跨行業、跨崗位始終受控，即使面臨如電影「機械公敵（又譯「我，機器人」）裡的機器人般失控，也能迅速進行責任追溯；此外，還有助增強中國人形機器人產業的國際話語權與競爭力。目前全國己有2.8萬餘台機器人拿到「身分證」。

公園步道竟是墓碑鋪成！「先父」字樣清楚可辨 官方稱：就地取材

5月20日，有網友在大陸江蘇無錫惠山國家森林公園白雲觀附近發現，部份登山台階由裁切老墓碑鋪成，碑面可見「先父」「賢妻」「子」等逝者稱謂文字。5月21日，園方回應，早前無錫啟動惠山青龍山殯葬整治工作，留存不少無主墓碑，修路時鋪設為台階石板。不少網友批公園「不尊重逝者」。

智商稅？中國新創推AI寵物翻譯器 稱準確率高達95%

你家的毛孩會講話嗎？這個無數飼主都想知道的問題，如今有中國新創公司聲稱找到了答案。中國杭州一家科技公司近日推出一款AI寵物翻譯器，號稱能即時分析貓狗叫聲、情緒與行為，準確率甚至高達95%，消息一出立刻在網路掀起熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。