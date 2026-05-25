男爬山驚見枯葉藏「大白蛋」立刻逃跑 網友認出是劇毒眼鏡王蛇巢穴

行山意外發現毒蛇巢穴！廣東1名男子登山期間，發現山路旁有一堆異常厚實的枯葉，他出於好奇查看，用樹枝撥開意外發現枯葉底下藏有多枚外觀似「大蠶繭」的白色蛋狀物。男子近距離觀察，剛想上手觸碰，察覺有異立刻轉身逃走。影片上傳社群平台後，引發網友熱烈討論，許多人指出那是眼鏡王蛇的蛋。

相關影片一度登上微博熱搜，不少網友認為，該名廣東男子發現的並非普通昆蟲的巢穴，而是有劇毒的眼鏡王蛇（香港俗稱過山烏）的巢穴。有網友認為該名登山男子實在太大膽，「膽子也太大了，隨便亂扒枯草堆太危險了」。

眼鏡王蛇有築巢護卵習性，普通眼鏡蛇不會築巢。每當繁殖期到來，雌性眼鏡王蛇會主動收集枯枝、落葉，堆砌成碗狀專屬巢穴，堆積的腐敗落葉會自然發酵產生熱力，為蛇卵恆溫保濕，同時能阻隔雨水、抵禦其他天敵侵擾，大幅提升孵化成功率。雌性眼鏡王蛇護卵意識極強，會寸步不離留守巢穴，直到幼蛇全部孵化。

眼鏡王蛇為大型蛇類，天敵少反應快、排毒量大，是世上最危險的蛇類之一。夏季天氣濕熱令蛇類更頻繁出沒，過去也有雲南消防員連續捕捉了3條眼鏡王蛇，更在過程中發現多達30枚蛇蛋，畫面相當震撼。由於眼鏡王蛇有毒兼有攻擊性，民眾一旦發現不應私自捕捉，可報案求助。

不過，不少網友質疑近年獵奇影片氾濫，質疑影片是刻意「擺拍」博流量。有網友直言，「普通人登山遇到可疑危險場景，第一反應必然是撤退躲避，這明顯擺拍，誰做事一直拍視頻的」、「看著像擺拍，拿棍子那動作明顯能看出棍子是提前準備的」。

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文章授權轉載自《香港01》