巨坑活春宮！男女草坑激戰洞中有洞 成打卡熱點兼房地產賣點

情到濃時親熱也不應在公眾場所！近日再度瘋傳1段「巨坑活春宮」影片，見到1對男女在草坪1個巨坑中激烈「愛愛」。影片在網上流傳後，現場反而成為「打卡」熱點，連當地地產經紀也用此事作招攬，宣傳時聲稱「在家看草叢中愛情故事」、「炎炎夏日，有了這套房何苦在草叢中遭那罪」，令人完全意想不到。

男女烈日當空下有動作

綜合媒體報導，網上流傳影片長44秒，地點據指是大陸遼寧莊河市1處草坪。影片見到當時烈日當空，男子一直躺在巨坑內，女子則脫下褲在男子身上有動作。激烈「運動」期間，女子手拿東西遮蓋自己的臉，未知是遮擋陽光，還是怕被人認出。

網直斥不雅行為毀三觀

影片引來熱議，有人批評該對男女行為離譜，「不知羞恥」、「毀三觀」、「道德淪亡」、「光天化日還公開啊…」。不過該草坪巨坑竟意外成為打卡點，事關有大批網友稱要到該地點「朝聖」，當地地產代理更乘機借事件宣傳附近樓房，聲稱「在家看草叢中愛情故事」、「炎炎夏日，有了這套房何苦在草叢中遭那罪」、「不愛出門看玩意的，可以趴在窗戶上看」。

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文章授權轉載自《香港01》