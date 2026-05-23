為紅顏一笑砸1800萬…他3年未見驚覺女主播已婚 喊告求償判決出爐

愛上女主播，瘋狂課金卻從未見面，結果她早已為人妻！大陸湖北武漢發生網路直播打賞糾紛案，事件受到廣泛關注。事緣當地1名單身男子在過去3年內，為追求1名網路語音女主播，累計課金近400萬人民幣（約新台幣1850萬元），但始終未能與女神見面，其後更查出對方早已結婚。

男子有感被欺騙，憤而將女主播告上法庭，要求索回歷年打賞。法院審理後，認為原告人本身亦有過失，最終僅裁定女主播須退還約109萬人民幣（約新台幣504萬元）。

案件始於2020年，單身男子劉先生（化名）在1款交友App上，偶然刷到女主播「寶兒」（化名）的語音直播間，而寶兒透過宣傳包裝營造「單身美女」形象。劉先生雖未見過其真實容貌，卻被寶兒的聲音深深吸引，2人隨後互加微信，開始了僅限於語音和文字的頻繁交流。

隨着交流漸深，劉先生對寶兒產生好感，開始以「老婆」、「寶寶」等暱稱稱呼對方，寶兒則稱呼劉先生為「老公」。劉先生明確表示希望以結婚為目的與寶兒交往，並多次提出見面要求，但寶兒始終態度曖昧，並以各種理由拒絕見面，但一方面聲稱「不想結婚」，另一方面則表示「可以做情侶間的所有事」。每當劉先生提出分手時，寶兒又以「捨不得分開」、「可以見面但害怕結婚」等話語挽留，雙方就此陷入長達3年的曖昧拉扯。

在雙方曖昧拉扯的3年期間，「寶兒」多次暗示劉先生為其直播間刷人氣和禮物，甚至向他借錢。劉先生為博紅顏一笑，在2020至2023年間累計在平台花費超過390萬人民幣（約新台幣1804萬元），長期佔據該直播間的頭號粉絲（網稱「榜一大哥」）位置。此外，他為表達愛意，更私下多次透過微信轉帳「520」、「1314」等具有特殊愛情寓意的金額，累計達7萬多人民幣（約新台幣32.3萬元）。

2023年，劉先生首次對寶兒的真實身份產生懷疑，剛提出質疑便被寶兒封鎖所有聯繫方式。其後劉先生輾轉得知，寶兒並非單身，實際上早已成家。此前她介紹給劉先生的「親哥哥」，極有可能就是她的丈夫。劉先生除了蒙受巨大經濟損失，更因被騙而遭受嚴重精神打擊，遂將寶兒及直播平台一同告上法庭。

案件開審期間，寶兒的代表律師辯稱，寶兒從未承諾過以結婚為目的的交往，「老公」、「老婆」只是親密稱呼，不代表存在婚姻約定，劉先生的打賞屬於正常網路消費，不存在欺詐行為。直播平台則表示，已依法履行監管義務，主播私下產生的情感糾紛與平台無關，且無法核實用戶具體消費記錄。

法院經審理後指出，直播平台已依規履行監管義務，毋須承擔連帶退款責任。但對於女主播「寶兒」，法院認為她刻意隱瞞非單身的事實，利用「單身人設」及曖昧話術誘導男方持續作出高額打賞，此舉已嚴重違背社會道德與公共秩序，因此雙方形成的打賞服務法律行為部分無效。

同時，法院強調，劉先生作為具備完全行為能力的成年人，在明知直播平台屬虛擬消費的情況下，仍盲目投入情感與金錢，自身亦存在過失，需自行承擔部分損失。至於私下帶有特殊含義的小額轉帳，如520人民幣（約新台幣2406元）、1,314人民幣（約新台幣6080元）等，由於雙方互有回贈，法院認定為是戀愛期間的互贈行為，不予撤銷。

最終，法院綜合平台的利潤分成比例、實際收益及雙方過錯程度，判決女主播「寶兒」須向劉先生退還109萬餘元的經濟損失，而二審法院亦維持原判。直至庭審結束，寶兒全程由代表律師出庭應訊，劉先生由始至終都未能見到寶兒本人。

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文章授權轉載自《香港01》