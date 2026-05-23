中國2.8萬台機器人拿到「身分證」 出廠到報廢全鏈條管理

中國機器人有「身分證」了。據工信部表示，每台人形機器人將被賦予身分編碼（即「身分證」），並進行從出廠到報廢的全鏈條管理，保證人形機器人跨領域、跨行業、跨崗位始終受控，即使面臨如電影「機械公敵（又譯「我，機器人」）裡的機器人般失控，也能迅速進行責任追溯；此外，還有助增強中國人形機器人產業的國際話語權與競爭力。目前全國己有2.8萬餘台機器人拿到「身分證」。

據環球時報報導，工信部人形機器人與具身智能標準化技術委員會（以下簡稱「標委會」）人員表示，按照最新發布的「人形機器人全生命周期管理規範」標準，每台人形機器人將被賦予身分編碼（即「身分證」），並進行從出廠到報廢的全鏈條管理。

中國電子技術標準化研究院副院長于秀明表示，目前各人形機器人企業的編碼規則、字段定義缺乏統一標準，無法實現跨企業、跨行業、跨場景身分互認與統一識別。第二，社會安全防控壓力持續加大。第三，全鏈條權責邊界畫分模糊，人機交互、算法升級、事故處置中多方主體責任畫分不清。

為了解決上述問題，標委會經過與宇樹、優必選、國地共建北京等50餘家人形機器人整機廠商溝通調研後，提出管理規範標準，未來，每台人形機器人從出廠到報廢（即「出生」到「死亡」），必須擁有一個唯一、不可更改、且貫穿全生命周期的「身分證號」。目前，平台已覆蓋全國100餘家人形機器人企業，完成200餘個產品型號、2.8萬餘台機器人的全生命周期賦碼。

人形機器人的「身分證號」共29位數，分為四段。一是國家碼，長度為2位；二是企業名稱碼，長度為4位，用於唯一標識製造商，確保責任主體可追溯、可追責；三是產品型號碼，長度為6位，明確產品分類和出廠時間；四是序列號，長度為17位，實現從生產到回收的個體級精準追溯。

22日上午，標委會在北京舉行人形機器人全生命周期管理服務平台工作推進會。會上發布「人形機器人全生命周期管理服務平台」，該平台覆蓋人形機器人「研發—生產—准入—銷售—使用—維護—報廢—回收」全鏈條。