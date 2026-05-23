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公園步道竟是墓碑鋪成！「先父」字樣清楚可辨 官方稱：就地取材

香港01／ 撰文：吳真銘
多個碑面可見「先父」等稱謂。（新京報）
多個碑面可見「先父」等稱謂。（新京報）

5月20日，有網友在大陸江蘇無錫惠山國家森林公園白雲觀附近發現，部份登山台階由裁切老墓碑鋪成，碑面可見「先父」「賢妻」「子」等逝者稱謂文字。5月21日，園方回應，早前無錫啟動惠山青龍山殯葬整治工作，留存不少無主墓碑，修路時鋪設為台階石板。不少網友批公園「不尊重逝者」。

多個碑面可見「先父」等稱謂　公園：修路時就地取材

內媒《新京報》報導，用墓碑鋪成的台階位於惠山森林公園北坡登山線的白雲觀附近。網友認為，這樣的做法既不尊重逝者及家屬，也對遊客造成不良心理影響。

5月21日，惠山國家森林公園相關工作人員回應稱，該條路多年前由龍海寺和白雲觀集資修建，當時就地取材使用了附近的無主墓碑，「北坡這邊有很多私墓，有的可追溯到清代。」

工作人員介紹，惠山北坡的半山腰至山腳，遍佈墓葬區。2005年，無錫當地啟動殯葬整治工作，惠山北坡的私墓區一些大墓碑和水泥結構被拆除，替換為小墓碑。

拆除過程中，有無主墓碑被裁切用作石板路材料，「我們分析，舊時的許多墓碑正面比背面光滑，所以當時修路的人就將正面的碑片朝上用來鋪路了。」

對此，網友表示，即使是就地取材，也應當有補救措施，不宜將墓碑字跡裸露在外。

有人批不尊重逝者　有人贊同二次利用

不少網友認為園方的做法不妥，「無論他生前是什麼樣的人，哪個年代朝代的人，都不應該！哪怕沒有主人」「尊重逝者是中華民族的傳統，試問公園的管理人員是否願意將自家祖先的墓碑貢獻出來鋪路？」。

也有人表示贊同，「這樣挺好的，發揮預熱，就地取材省點財政開支」「都是後代早已不認識的，二次利用挺好的」。部份網友認為，即時公園要使用墓碑，也應該將刻字的一面打磨或朝下放置。

公開資料顯示，江蘇惠山國家森林公園位於江蘇省無錫市西側，距市中心3千米，最高峰海拔328.98米，有「江南第一山」的美譽。1993年5月，江蘇惠山國家森林公園經原國家林業局批准，成為國家級森林公園。

2005年8月，無錫市政府印發相關殯葬整治實施意見，堅決制止私埋亂葬、全面清理非法公墓，包括完成對「無主墳」「壽墳」的清理和平整復綠工作，計劃三年內完成整治，將惠山青龍山打造為生態休閒旅遊勝地。

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文章授權轉載自《香港01》

無錫 墓碑

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