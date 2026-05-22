智商稅？中國新創推AI寵物翻譯器 稱準確率高達95%

你家的毛孩會講話嗎？這個無數飼主都想知道的問題，如今有中國新創公司聲稱找到了答案。中國杭州一家科技公司近日推出一款AI寵物翻譯器，號稱能即時分析貓狗叫聲、情緒與行為，準確率甚至高達95%，消息一出立刻在網路掀起熱議。

據ODDITYCENTRAL報導，科技公司「萌小譯」（Meng Xiaoyi）推出的這款裝置外型就像小型項圈，只要掛在寵物脖子上，就能透過AI分析叫聲與動作，再轉換成「人類語言」。官方宣傳影片中，貓咪喵喵叫之後，畫面甚至會跳出像「我餓了」、「不要摸我」等翻譯字幕，看起來彷彿真的能和毛小孩對話。

產品售價為799元人民幣（約新台幣3,700元），公司聲稱自從開放預購後，短時間內就賣出一萬台，訂單接到手軟。有不少飼主興奮表示「終於能知道貓在想什麼」，但也有大量網友質疑，這根本只是披著AI外皮的新型智商稅。

爭議最大的一點，在於公司雖然不斷強調「95%高準確率」，卻始終沒有公開任何科學測試、研究報告或驗證數據。除了幾支可愛的貓狗翻譯影片外，幾乎沒有證據能證明它真的具備理解動物語言的能力。

萌小譯發言人表示，翻譯器是以阿里巴巴雲端大型語言模型「通義千問」（Tongyi Qianwen／Qwen）為基礎，再加上數百萬筆寵物聲紋與行為資料，因此能辨識不同情緒與叫聲。

中國媒體進一步挖出，這家公司其實今年1月才剛成立，成立時間短到讓不少人更加懷疑技術成熟度。雖然萌小譯已成功拿到100萬美元投資（約新台幣3,240萬元），市場似乎也看好AI寵物產業未來，但外界普遍認為，「真正能翻譯動物語言」距離現實恐怕還非常遙遠。