快訊

短線漲多後 台指期夜盤上半場陷入狹幅震盪

馬英九大姊聲請輔助宣告 認知症照護專家：應考慮「意定監護」

台男遊泰國險遭摘器官？涉外人士轟全是假 再揭這群人幹壞事討救兵不還錢

聽新聞
0:00 / 0:00

智商稅？中國新創推AI寵物翻譯器 稱準確率高達95%

聯合新聞網／ 綜合報導
新創公司稱能翻譯寵物語言，幫飼主溝通。示意圖／ingimage
新創公司稱能翻譯寵物語言，幫飼主溝通。示意圖／ingimage

你家的毛孩會講話嗎？這個無數飼主都想知道的問題，如今有中國新創公司聲稱找到了答案。中國杭州一家科技公司近日推出一款AI寵物翻譯器，號稱能即時分析貓狗叫聲、情緒與行為，準確率甚至高達95%，消息一出立刻在網路掀起熱議。

ODDITYCENTRAL報導，科技公司「萌小譯」（Meng Xiaoyi）推出的這款裝置外型就像小型項圈，只要掛在寵物脖子上，就能透過AI分析叫聲與動作，再轉換成「人類語言」。官方宣傳影片中，貓咪喵喵叫之後，畫面甚至會跳出像「我餓了」、「不要摸我」等翻譯字幕，看起來彷彿真的能和毛小孩對話。

產品售價為799元人民幣（約新台幣3,700元），公司聲稱自從開放預購後，短時間內就賣出一萬台，訂單接到手軟。有不少飼主興奮表示「終於能知道貓在想什麼」，但也有大量網友質疑，這根本只是披著AI外皮的新型智商稅。

爭議最大的一點，在於公司雖然不斷強調「95%高準確率」，卻始終沒有公開任何科學測試、研究報告或驗證數據。除了幾支可愛的貓狗翻譯影片外，幾乎沒有證據能證明它真的具備理解動物語言的能力。

萌小譯發言人表示，翻譯器是以阿里巴巴雲端大型語言模型「通義千問」（Tongyi Qianwen／Qwen）為基礎，再加上數百萬筆寵物聲紋與行為資料，因此能辨識不同情緒與叫聲。

中國媒體進一步挖出，這家公司其實今年1月才剛成立，成立時間短到讓不少人更加懷疑技術成熟度。雖然萌小譯已成功拿到100萬美元投資（約新台幣3,240萬元），市場似乎也看好AI寵物產業未來，但外界普遍認為，「真正能翻譯動物語言」距離現實恐怕還非常遙遠。

寵物 AI 翻譯服務

延伸閱讀

存不到頭期款也能買房！ 英國夫妻靠新型態「紀錄型房貸」成功置產

影／一餐不到10美元養一家人 紐約主廚靠「超省料理」網路爆紅

TikTok少女網紅拒絕求愛遭粉絲槍殺 判決出爐家屬嘆：正義終得伸張

富豪三十年前花錢到戰區「獵殺平民」 奧地利及義大利政府近期開查

相關新聞

智商稅？中國新創推AI寵物翻譯器 稱準確率高達95%

你家的毛孩會講話嗎？這個無數飼主都想知道的問題，如今有中國新創公司聲稱找到了答案。中國杭州一家科技公司近日推出一款AI寵物翻譯器，號稱能即時分析貓狗叫聲、情緒與行為，準確率甚至高達95%，消息一出立刻在網路掀起熱議。

飛日航班救人暴紅…185cm高帥香港醫生張海傑…有三重身分

近日一名網友在社群平台「小紅書」分享一則高空救人熱帖，讓香港健身與音樂界的熟面孔——張海傑（Ryan） 成為全網熱搜焦點。他在一班飛往日本的航機上無私施救，不只展現醫學專業，更因他的逆天顏值與挺拔身形，意外讓他暴紅。

陸零食掉地…螞蟻吃了集體暴斃！成分曝光 網驚：人吃真的沒事？

中國海南一名孩童食用手撕肉乾時，碎屑不慎掉落地面，沒多久便吸引一群螞蟻前來啃食，不料螞蟻吃完後竟在短時間內大量死亡，畫面曝光後掀起網友討論。

疑突身體不適…陸男坐路邊搖椅「拿傘遮半身」 路人驚覺已無呼吸

近日，大陸社群平台流傳一段影片，一名男子疑因身體不適坐在路邊搖椅上，數小時後被路人發現已離世，事件在網上引起討論，無數網友在唏噓中重新思考生命的意義，但也有人擔心是「擺拍...

半年沒用冷氣！32歲男一開就送醫 高燒3天「左肺大面積感染」險喪命

天氣越來越熱，不少人最近紛紛打開冷氣降溫。不過，醫師鮑敏提醒，如果冷氣長時間沒清洗，裡頭恐怕早已藏滿細菌與黴菌，直接開機使用，嚴重甚至可能引發肺部感染。

「小姐姐」是「壞叔叔」！34歲男扮少女交友 騙女童拍淫片裸照

網上交友要小心，尤其是入世未深的兒童，家長更應時刻提高警覺！深圳寶安區法院早前審結了1宗典型的網絡「非接觸式」猥褻兒童案，34歲姓周男子在社交平台上偽裝成是「小姐姐」，以「小學生找閨密」、「小學生處對象」等留言，趁機與未成年女童交友，利用虛假照片及情緒勒索等招數，誘騙小童拍攝私密部位的影片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。