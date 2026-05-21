陸零食掉地…螞蟻吃了集體暴斃！成分曝光 網驚：人吃真的沒事？

中國海南一名孩童食用手撕肉乾時，碎屑不慎掉落地面，沒多久便吸引一群螞蟻前來啃食，不料螞蟻吃完後竟在短時間內大量死亡，畫面曝光後掀起網友討論。

根據「大象新聞」等陸媒報導，涉事肉乾的成分標示包含乙基麥芽酚與亞硝酸鈉。其中，乙基麥芽酚屬於常見增香劑，可散發甜味與香氣；亞硝酸鈉則是食品中常見的防腐劑，常用於肉製品，可抑制肉毒桿菌滋生。

有網友分析指出，乙基麥芽酚可能吸引螞蟻靠近，而亞硝酸鈉則可能影響螞蟻細胞攜氧能力，導致其窒息死亡。由於螞蟻體型極小、代謝速度快，對人體屬於安全範圍內的添加物劑量，對螞蟻而言可能已經超量，因此才會出現集體死亡情況。

不少網友看完影片後感到震驚，留言表示，「配料表中的亞硝酸鈉帶有毒性，對人體來說小劑量，但對螞蟻來說是劇毒」、「我很後悔經常買零食給孩子吃，搞得現在6歲就有胃病了」。也有人擔憂，市售零食中添加物過多，長期食用恐怕增加身體負擔。

不過，也有網友認為，不能因為螞蟻死亡，就直接推論該零食對人體有毒。

事實上，「乙基麥芽酚」與「亞硝酸鈉」皆屬我國衛生福利部核准使用的食品添加物。根據我國衛福部規定，食品添加物必須符合《食品安全衛生管理法》及「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，包括可使用的品項、添加範圍及殘留量皆有明確規範。只要業者依規定合法使用、未超量添加，一般正常攝取情況下，對人體健康風險相對較低。