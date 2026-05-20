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疑突身體不適…陸男坐路邊搖椅「拿傘遮半身」 路人驚覺已無呼吸

香港01／ 撰文／林芷瑩
大陸一名男子疑因身體不適坐在路邊搖椅上，並用雨傘遮蓋上半身。圖／影片截圖
大陸一名男子疑因身體不適坐在路邊搖椅上，並用雨傘遮蓋上半身。圖／影片截圖

近日，大陸社群平台流傳一段影片，一名男子疑因身體不適坐在路邊搖椅上，數小時後被路人發現已離世，事件在網上引起討論，無數網友在唏噓中重新思考生命的意義，但也有人擔心是「擺拍」。

監視器畫面顯示，事發於5月中旬某日下午近2時，一名年輕男子撐傘在路上行走時，疑突然感到身體不適，他沒有求救或掙扎，只是默默走到路邊的公共搖椅上坐下休息，並用雨傘遮蓋上半身。

路人誤以為他是短暫歇息，無人察覺異常。直到數小時後，大家才發現該名男子已無生命徵象。有知情者稱，死者遺體已經火化，但未有透露具體死因。

該名男子在生命的最後時刻，沒有呼救，也沒有激烈的掙扎，而是選擇一種無比平靜的方式與世界告別。畫面曝光後，有網友感嘆那張公共搖椅「彷彿注定就是在等待他的到來」，給了他生命最後一絲體面與依靠。

不少網友亦聯想到心因性猝死等突發疾病，這類疾病一般伴隨巨大的痛苦，但該男子表現很平靜，「沒經歷太久的折磨，默默地走了，這或許是他不幸中最後的安詳」。

大陸一名男子疑因身體不適坐在路邊搖椅上。圖／影片截圖
大陸一名男子疑因身體不適坐在路邊搖椅上。圖／影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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