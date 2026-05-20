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半年沒用冷氣！32歲男一開就送醫 高燒3天「左肺大面積感染」險喪命

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師鮑敏提醒，如果冷氣長時間沒清洗，裡頭恐怕早已藏滿細菌與黴菌，直接開機使用，嚴重甚至可能引發肺部感染。示意圖／ingimage
醫師鮑敏提醒，如果冷氣長時間沒清洗，裡頭恐怕早已藏滿細菌與黴菌，直接開機使用，嚴重甚至可能引發肺部感染。示意圖／ingimage

天氣越來越熱，不少人最近紛紛打開冷氣降溫。不過，醫師鮑敏提醒，如果冷氣長時間沒清洗，裡頭恐怕早已藏滿細菌與黴菌，直接開機使用，嚴重甚至可能引發肺部感染。

根據「央廣網」等多家陸媒報導，中國武漢市第三醫院呼吸與重症醫學科副主任鮑敏表示，每到夏季冷氣使用高峰期，因冷氣太久沒清潔而導致呼吸道不適、肺部感染的案例也會明顯增加。她曾接診一名32歲男子，天氣轉熱後直接開啟放了半年沒使用的冷氣，沒想到接連3天出現高燒、肌肉痠痛、乾咳等症狀。

男子一開始以為只是普通感冒，自行吃藥後卻遲遲沒有改善，甚至開始胸悶、呼吸困難，最後緊急就醫。經檢查發現，他左肺已出現大範圍感染，確診為「退伍軍人菌肺炎」，所幸經過治療後才脫離危險。

鮑敏指出，冷氣在秋冬長時間閒置後，濾網、蒸發器、集水盤等內部零件容易堆積灰塵、皮屑與濕氣，進而孳生退伍軍人菌、黴菌、金黃色葡萄球菌等病菌。當冷氣啟動後，這些看不見的細菌就會隨著冷風擴散到室內，一旦被人體吸入，就可能直接侵害呼吸道與肺部。

她也提醒，長時間待在密閉冷氣房內，會讓空氣中的病菌濃度持續累積，對長者、幼童、孕婦及免疫力較差者威脅更大。其中，退伍軍人菌肺炎尤其危險，初期症狀與流感相似，容易被誤認為一般感冒，但病情進展速度很快，嚴重時甚至可能導致呼吸衰竭或多重器官衰竭。

除了肺炎風險外，冷氣中的黴菌孢子也可能誘發過敏性鼻炎、氣喘，長期吸入甚至可能造成慢性支氣管炎或肺纖維化，也就是許多人俗稱的「冷氣病」，常見症狀包括頭暈、疲倦、鼻塞與皮膚搔癢等。

鮑敏強調，很多人以為只洗濾網就足夠，但其實蒸發器、風鼓等冷氣內部零件，才是真正容易藏污納垢的地方，若沒有徹底清潔，病菌依然可能殘留。

退伍軍人菌喜歡生長在攝氏37度到50度的溫暖、停滯水中，常見於中央空調冷卻水塔、熱水供應系統及冷氣機濾網。當受污染的水霧隨空調運轉散佈到空氣中被人體吸入，就會引發嚴重的退伍軍人症（肺炎）。

空調與水塔的正確清消流程

頻率規範：根據營業衛生基準，營業場所的中央空調冷卻水塔及供水系統，每半年至少應定期清洗消毒一次；高風險場所（如醫院、飯店）建議每季或每半年頻繁清洗。

消毒劑量：在冷卻水中加入適量氯錠或漂白水（例如每公升水中加入約5毫克漂白水與中性清潔劑，使水循環運轉數小時以徹底殺菌。

設備排污：清洗後務必將髒水完全排放並更換新水，防止死水殘留。

定期檢測：清洗作業後，針對高風險管線或醫院設備，可考慮加做水質退伍軍人菌檢測以確認安全。

加強日常清潔：長期未清理的冷氣機內部是退伍軍人菌及其他病菌的溫床。家用冷氣的濾網應定期拆洗，除濕機水箱也應定時清理避免發霉。

冷氣 發燒

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