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「小姐姐」是「壞叔叔」！34歲男扮少女交友 騙女童拍淫片裸照

香港01／ 撰文：艾曼達
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

網上交友要小心，尤其是入世未深的兒童，家長更應時刻提高警覺！深圳寶安區法院早前審結了1宗典型的網絡「非接觸式」猥褻兒童案，34歲姓周男子在社交平台上偽裝成是「小姐姐」，以「小學生找閨密」、「小學生處對象」等留言，趁機與未成年女童交友，利用虛假照片及情緒勒索等招數，誘騙小童拍攝私密部位的影片。

最終社交平台留意到男子的帳號異常，主動報案。周男被捕受審，遭法院以猥褻兒童罪判處有期徒刑1年4個月。

溫柔姐姐竟是34歲大叔

據大陸《檢察日報》了解，案件發生在2025年夏季，大陸未成年女童小美（化名）在1則貼文下分享了自己畫的「蛋仔派對」卡通形象，稱那是自己最喜歡的遊戲。沒過多久她收到了1則私信，對方語氣極其溫柔的說自己也是「喜歡蛋仔派對的小姐姐」。小美很高興，隨即就關注了這位「小姐姐」。可是小美並不知道，這位聲稱和她有著同樣愛好的小姐姐竟是34歲姓周男子。

周男在社交平台註冊了多個帳號，頭像統一設定為動漫女孩，在網上發布大量「小學生找閨密」、「小學生處對象」等貼文，相信專門以未成年女童為交友目標，並在這些女童的貼文下留言「處閨密」、「找網戀」等。周男目標是那些心智尚未成熟、渴望社交的未成年女童。

女童害怕失去「好朋友」　被騙拍私密影像

周男假扮「大姐姐」，稱與小美同樣喜歡蛋仔派對，因有共同話題而漸熟絡，女童慢慢放下戒備，他們的聊天話題從遊戲開始轉向其他方面。周男其後獲小美傳送照片，便讚她「可愛」、「好看」，而被誇讚的小美並未多想甚麼。

其後周男在別處找了一些形象可愛的小學生照片發給少女，謊稱「照片是小姐姐本人」，後來又發送裸照和裸體影片，並要求小美也發私密部位的照片和影片給自己欣賞，「你也拍給姐姐看，不然我就生氣了」。小美害怕失去這位「好朋友」，就按要求拍自己的裸體及私密處照片和影片，發了給「小姐姐」。

法網恢恢疏而不漏

至2025年6月，涉事社交平台安全團隊進行網絡巡查時，發現周男在多個社交帳號存在異常互動，關注列表內有大量未成年少女，並且私信內容從正常聊天迅速轉向敏感話題。平台研判後認定該行為涉嫌違法犯罪，於是主動向公安報案。

周男被判有期徒刑1年4個月

周男被公安機關迅速抓捕歸案，寶安區檢察院「寶姐姐」團隊檢察官依法介入此案，並幫助公安偵查取證，當確認所有犯罪證據後，就以涉嫌猥褻兒童罪起訴周男。至2026年初，法院以猥褻兒童罪判處周男有期徒刑1年4個月。

案件揭發後，受害女童知道被騙後情緒低落，「寶姐姐」團隊組建了檢察官、司法社工、心理諮詢師專業化團隊，為受害人制定心理輔導方案，還對她進行隱私保護、網絡安全、交友保護等主題教育，同時針對監護人缺位問題開展家庭教育指導，以免類似事件再發生。

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文章授權轉載自《香港01》

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