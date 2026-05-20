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獨臂猴糾纏遊客遭老師太揮棒訓斥 認真聽教萌樣極笑爆
猴子有靈性，能聽懂人話？社交媒體瘋傳1段「老師太訓斥獨臂馬騮」的影片，顯示1隻猴子對遊客做了糾纏行為後，遭身穿道袍的老師太持棍棒警告訓斥，其間猴子仰起臉認真聽教的樣子，讓原本鬧騰的場面添上幾分趣味和喜感，萌樣令網友大讚爆笑。
老師太持棍訓斥獨臂馬騮
相關影片近日在X上爆紅，《香港01》記者翻查網上資料後發現，影片於2025年9月已曾在內地廣泛流傳，指拍攝地點是浙江省寧波市羊祜殿。影片見到獨臂馬騮正糾纏1名身穿藍色襯衫的婦人，師太見狀立即跑上前揮著棍棒斥責，更作勢要棒打，令馬騮隨即乖乖坐在地上，仰起臉似認真聽師太訓斥，這一幕令人既心疼又好笑。最後，老師太當然不忍打愛猴，反而輕輕撫模其頭部，盡顯憐愛一面。
網友看片後都感到極爆笑，內紛紛打趣地說出馬騮心聲，表示「你以為我（馬騮）在認真聽教誨嗎，其實我是怕那根棍子」。
獨臂馬騮「星星」與師太相依為命近20年
據了解，這隻獨臂馬騮在內地社交媒體小有名氣，師太給它取名「星星」，它因在山上誤觸捕野豬的獵夾而導致左臂斷殘，隨後又被獵人賣給山下的村民，但因其嗜吃水果和花生，村民養不起就將其放走。
師太透露，2008年馬騮剛送到寺院的時候，頸子上拴着1條又大又重的鐵鏈頸圈，而且頸圈已經陷進肉裡，師太只好叫消防員到來幫忙，才順利將項圈取下。如今87歲的師太和「星星」已經相依為命近20年，他們早已成為了彼此不可或缺的陪伴。
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文章授權轉載自《香港01》
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