批量製造馬路殺手 山西一駕校被踢爆「文盲包過」黑幕

山西呂梁市有駕駛學院宣稱「快速學車，文盲包過」，更會在考試前安排培訓，吸引不少外省學員報名，但所謂的「培訓」實則是傳授作弊的方法，在考試期間會由後台「槍手」操作答題，學員只需雙眼看電腦屏幕佯裝答題即可過關。

大陸駕駛考試需要考4個科目，包括2個筆試及2個路試。科目一為道路安全交通理論考試；科目二為場地駕駛技能考試；科目三為道路駕駛技能考試；科目四為安全文明駕駛常識考試。

《新京報》報道，山西呂梁市臨縣的「一帆駕校」在社交平台上以快速學車為賣點招攬學員，表明「不識字也能輕鬆過四科」、「外地學員包食宿」，甚至承諾「文盲包過」。 該校的駕考報名收費過萬元（人民幣，下同，約4.6萬元台幣），遠高於一般駕駛學校的3、4000元（約1.4萬、1.85萬元台幣）的學費，但因其「特快班」「包過」的宣傳，吸引不少外省學員前來報考。

該校招生人員王某紅介紹，學員報名到「一帆駕校」學車後，需自行從公安部官方推出的交通管理服務平台「交管12123」預約科目一考試，考試場地必須選擇臨縣第一理論考試場，「那是咱家駕校自己的考場」。

外省學員更被介紹到「一帆賓館」入住。王某紅表示，賓館距離駕校很近，會有專車從賓館樓下接學員到駕校考試，「一帆賓館、一帆駕校都是我家開的，好多外地學員來了都是住我家賓館」。

公安部《機動車駕駛證申領和使用規定》明確，所有人報名申請駕駛證考試需要先做身體檢查，確保視力、聽力等各項指標正常。

「一帆駕校」的學員幾乎都在臨縣婦幼保健計劃生育服務中心駕駛人體檢中心做檢查，但醫生只為學員做身高、視力、辨色力檢查，其餘包括聽力、上肢、下肢、軀幹、頸部等項目未有檢查，卻在《機動車駕駛人身體條件證明》表上填寫「正常」。

體檢結束後，學員需要到駕駛學校參加「考前培訓」，學懂如何在考試中作弊。有學員介紹，工作人員讓他們考試時將手放在滑鼠上，每隔10秒按一下，雙眼要緊盯電腦屏幕假裝答題，只要讓監控鏡頭拍攝到他們的手有動作即可，實際上滑鼠不會連接電腦，系統後台會有人操控電腦幫學員作答。

培訓翌日是「科目一」考試，有學員稱，系統後台「槍手」在5分鐘內作答93條題目後自動為他交卷。電腦上顯示，考試共答題93條、錯誤1條，得92分，成績能在公安部官方推出的交通管理服務手機App「交管12123」查詢後得以確認。

至於餘下的考試，王某紅介紹，科目二考試前，學員要到臨縣配合練車，考試時有教練站在考場邊給手勢指揮，依照指揮就能通過。科目三考試時會有教練坐在副駕駛位置，「過不過都在教練手裏掌握著，讓你過你就過，不讓你過，上車就給你掛了」。

5月18日晚，山西臨縣公安局通報稱，針對「一帆駕校」的問題，公安機關已成立專班展開調查，將嚴肅追究相關人員責任，從嚴整治駕培行業亂象，堅決維護駕考公平公正。涉事駕校已於2026年4月22日被停業整頓。

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文章授權轉載自《香港01》