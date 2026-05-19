太驚險！哈爾濱一住戶貓跳台放窗邊離奇起火 竟是這個效應惹禍

大陸黑龍江哈爾濱發生一件驚險又離奇的火災，讓不少網友直呼大開眼界。網友根據現場照片，精準還原這場離譜的火災的始末，起因應該是貓跳台上的透明太空艙裝水養魚，被陽光直射後形成凸透鏡聚光，從而引燃周邊可燃物，然後太空艙被高溫燒裂，內部水流傾瀉而下，剛好自行撲滅了火勢，堪稱一場極致的「自助式滅火」。

瀟湘晨報報導，透過照片可看出，窗邊的貓跳台破損嚴重，原本完好的透明太空艙已經被燒得變形坍塌，貓跳台的底座、立柱盡數被燒毀，就連下方的木地板都被高溫烤得融化變形，房間裡還殘留著濃濃的煙霧痕跡，看得出來剛剛經歷過一場火災。

帖子發出後，很快引發大批網友討論。當事人李先生則證實了網友的猜測，詳細講述了整件事的來龍去脈。李先生介紹，家裡老人格外疼愛寵物貓，為了給貓咪解悶，特意在窗邊的貓跳台透明太空艙裡裝滿水，還養了幾條小魚，讓貓咪平時可以觀賞玩耍。

事發當天哈爾濱天氣晴朗，陽光格外充足，擺在窗邊的透明裝水的太空艙，恰好形成了凸透鏡聚光效果，強烈的聚光高溫直接引燃了貓跳台上的貓抓板。

火勢快速蔓延，燒毀了貓跳台的底座和立柱，連室內木地板都被燒壞。就在火勢持續蔓延的時候，高溫將透明太空艙燒裂，艙內的水順勢流出，剛好澆滅了火勢，阻止了火勢進一步擴大。

事發當天下午2時多，李先生正常出門外出，短短1小時後，物業就緊急打給他，跟他說屋內冒煙疑似起火。等李先生匆忙趕回家時，火勢已經完全熄滅，地面滿是水漬，魚缸裡的小魚全部死亡，甚至還有一條跳出艙外的魚被烤得焦黑，場面十分狼狽。

萬幸的是，因為及時滅火，這場意外火災沒有造成更大的財產損失，也沒有危及人身安全。經歷了這場驚險的意外後，李先生第一時間叮囑家裡老人，改掉這類危險的居家擺放習慣，還重新買了全新的貓抓板。

同時他特意將這件事發到網上，就是希望給所有養寵物的家庭提個醒，看似普通的寵物用品，暗藏著不小的消防安全隱患，尤其是窗邊透明注水擺件，極易聚光起火，日常一定要多加留意，規避風險。