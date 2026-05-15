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蒜苔多到成河南人噩夢 口香糖、啤酒…出現蒜苔口味

世界日報／ 中國新聞組╱北京15日電
河南人的冰箱從冷藏區到冷凍區，目之所及全是蒜苔。(取材自觀察者網)
河南人的冰箱從冷藏區到冷凍區，目之所及全是蒜苔。(取材自觀察者網)

近期千萬別隨便打開河南人的冰箱，因為從冷藏區到冷凍區，目之所及全是蒜苔（規範寫法「蒜薹」，指的是同一種東西），為了存蒜苔，他們甚至不惜花錢買個新冰箱。每年的專屬蒜苔季節，成了河南人的噩夢，三餐都是蒜苔，河南人的廚藝也在蒜苔的逼迫下，開始逐漸走向「邪門」。

觀察者網報導，每年的蒜苔季節，河南孩子就得過上一天三頓蒜苔子的生活。早上蒜苔，中午蒜苔，到了晚上還是蒜苔，桌上一堆炒的蒜苔，旁邊放著蒜苔，桶裡醃著蒜苔，家裡還剩一大堆蒜苔……，根本吃不完。

因為「庫存」過於龐大，傳統的蒜苔炒肉、蒜苔炒雞蛋已經消耗不掉這波蒜苔，河南人的廚藝開始逐漸走向「邪門」：紅燒蒜苔、清蒸蒜苔、涼拌蒜苔、油炸蒜苔、蒜苔丸子、燒烤蒜苔、蒜苔刺身，主打一個蒜苔「滿漢全席」，提前300天品嘗到蒜苔年夜飯。

因為蒜苔實在太多，甚至有人開始呼籲河南企業要「以身作則」。有人建議蜜雪冰城可以主動推出蒜苔檸檬水，解決過剩的蒜苔們，多家企業官方號紛紛跟上這波「蒜苔熱潮」，用AI製圖變成特殊食品廣告，各種蒜苔果汁、蒜苔拿鐵、蒜苔優酸乳等等，口味獵奇，還有蒜苔口香糖、蒜苔螺螄粉、季節限定的蒜苔小麥啤酒，甚至出現了蒜苔炒肉味的辣醬、蒜苔味的陳醋、蒜苔味的絕味鴨脖、蒜苔味的烤麵筋、蒜苔味的礦泉水、蒜苔炸雞，以及蒜苔味的餅乾、鍋巴和麵包。

如果真的研發成功，那麼蒜苔可能不再是專屬於河南人的噩夢，而將成為全國人民的噩夢，到時候大家一打招呼，渾身蒜味。

玩梗歸玩梗，現在河南人打招呼的方式，確實變成見面抬手可能就要塞一捆蒜苔，在河南，不光人吃蒜苔吃膩了，連牛羊都吃吐了。

河南人的冰箱從冷藏區到冷凍區，目之所及全是蒜苔。(取材自觀察者網)
河南人的冰箱從冷藏區到冷凍區，目之所及全是蒜苔。(取材自觀察者網)

網友AI製圖。(取材自觀察者網)
網友AI製圖。(取材自觀察者網)

河南人的冰箱從冷藏區到冷凍區，目之所及全是蒜苔。(取材自觀察者網)
河南人的冰箱從冷藏區到冷凍區，目之所及全是蒜苔。(取材自觀察者網)

河南 蒜苔

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