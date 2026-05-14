「再也沒人小瞧我」37歲男靠吹氣球 半個月賺進278萬

吹氣球在多數人眼中，這只是孩童的玩具，但在湖北省襄陽市南漳縣小夥徐登勇手中，卻能變成蜘蛛人、變形金剛、唐僧師徒等，甚至整棟商廈的藝術布置，憑藉這門絕活，徐登勇獲評「荊楚工匠」，半個月收入60萬元人民幣（下同，約新台幣278萬元），年收入更超過100萬元（約新台幣464萬元），先後培育出4000餘名氣球造型從業者。

據人民日報，走進徐登勇的工作室，彷彿進入了氣球宮殿。指尖翻飛，巧妙彎折，幾個不同形狀、顏色的氣球在他手中上下翻飛，很快變成一隻呆萌可愛的青蛙。

徐登勇出生於1989年，年輕時南下廣州，從流水線工人一路做到電子工程師。以為人生會沿著這條軌跡走下去，直到2013年，一檔電視綜藝節目裡嘉賓穿的氣球衣服，讓他眼前一亮。

「氣球可塑性強，應用場景廣泛，關鍵是門檻低、啟動資金少。」徐登勇帶著3萬元積蓄前往河南學藝。一個月後學到回來，他在南漳縣開了一家「氣球派對」店。

「吹氣球，能吹出花兒來？」親朋好友質疑聲四起。但他卻不在意，走街串巷發傳單、挨家挨戶跑婚禮公司。慢慢地，宴會承接、活動現場佈置的單子來了。2015年轉戰襄陽後，更是開啟了商場美陳、大型活動佈景的市場，不僅本地訂單做不完，不少外地客戶也慕名前來。

2017年，徐登勇迎來高光時刻，先後受邀參加央視《出彩中國人》《黃金100秒》節目。「這下，再也沒人小瞧我了！」不久，訂單從全國各地飛來，當年收入超100萬元，最大的一筆訂單是江西一家樓盤的氣球藝術展，從策劃到執行僅半個月時間，費用60萬元。

「同材質的氣球，普通人做的造型三、四天就會漏氣走形，我製作的至少能完好保持一周。」徐登勇說，「保質期」是氣球造型實現商業價值的關鍵。徐登勇說，普通婚慶、生日宴的現場佈置，氣球撐一天就夠，但商場美陳或藝術展，短則一周，長則一個月，絕不能尚未開展，氣球已蔫。

為了延長氣球「保質期」，提升搶佔高端市場的核心競爭力，徐登勇自主創新給氣球「續命」第一招，打結手法。「打結時不能生拉硬扯，不然受傷處就是氣球的漏氣點。」，這樣至少保持一周。第二招，套球工藝。在氣球外套氣球，破一層，還有一層，讓氣球保存期限延長到半個月。第三招，球內注膠。徐登勇透過為氣球內注膠，在氣球內部形成一層保護層，讓氣球生命週期延長至一個月。

後來，他嘗試在氣球表面鍍膜，「現在我們做的大型氣球造型，三個月都完好如初。」徐登勇說，這三次創新，讓他的作品從「一次性玩具」變成了真正的「商業裝飾」。

2019年，中國氣球藝術大賽中，徐登勇創意作品《神獸龍馬》斬獲大型組冠軍；2022年，湖北省「工友杯」首屆「e有絕活」高技能人才大賽中，他斬獲「十佳絕活獎」，獲評「荊楚工匠」稱號；2023年，他超創意設計的1023年，巨型安全球廠。