麥當勞激情畫面全曝光！正妹深吻還伸手私密處撫弄 他1舉動獲讚好男人

親熱也要注意場合！香港社群平台流傳一段影片，顯示在荃灣石圍角的麥當勞內，有一對男女公然做出不雅行為。除了「忘情激吻」外，長相亮眼的女方還不停撫摸男方下體。目擊者形容現場氣氛相當「火熱」，但男方疑似意志力很強，硬是忍住不讓女方繼續撫摸。

影片震驚不少網友，有人留言稱讚「這麼有定力，真是好男人」，也有人笑說「在滑嘟嘟（背景看板）前面都能這麼火熱，真的很誇張」、「後面的背景超歡樂」。但也有網友批評行為太離譜，「也太大膽了吧？」、「世風日下」。

有網友凌晨在Threads上傳兩段影片，內容顯示深夜時分，荃灣石圍角麥當勞內有一對男女在公共場所做出不雅舉動，包括激吻與撫摸下體。

荃灣麥當勞不雅影片 女方狂摸男方下體

影片中可見，這對男女坐在靠牆座位，將兩張雙人桌併成一張大桌，桌面上擺滿吃完後凌亂的麥當勞餐點，看起來像是剛用完晚餐。桌面上方，兩人忘情熱吻；桌面下方，女方則主動撫摸男方下體，右手不斷在男方大腿與大腿內側來回移動。當時旁邊仍有其他顧客，但兩人完全不在意，沒有停止動作。

全程被拍下 男子忍住欲望拒絕

雖然女方是在桌子底下撫摸男方下體，但因店內燈光明亮，加上桌下沒有遮擋，拍攝者在店外隔著玻璃也能全程看見。拍攝者形容「女生好像長得蠻漂亮的」，並透露後來男方阻止女方繼續撫摸，疑惑表示「不知道是男生定力太強，還是真的忍不住了」。

網友大讚：定力超強，好男人

影片曝光後引發熱議，有人稱讚男子「定力很好」、「這麼有定力，真的是好男人」。也有不少網友歪樓關注背景看板，「在滑嘟嘟看板前還能這麼火熱，真的太火熱了」、「後面的背景超有喜感」、「居然還有這麼復古的麥當勞，好想去」。

不過，也有網友批評兩人的行為太誇張，「太大膽了吧？」、「世風日下」、「這可是公共場所耶！」。

在公共場所猥褻會有什麼刑責？

根據香港《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人在公共場所或公眾可見範圍內，若無合法理由而猥褻暴露身體任何部位，即屬犯罪。一旦定罪，可處第1級罰款（2000港元，約新台幣8049元）及監禁6個月。

另外，依據香港《淫褻及不雅物品管制條例》第21條，任何人在香港發布淫褻物品，不論是否知悉該物品屬淫褻內容，皆可能觸法。定罪後最高可處100萬港元（約新台幣402萬元）罰款及3年有期徒刑。若相關社群平台或即時通訊群組伺服器設於香港，同樣受法例規範。

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文章授權轉載自《香港01》