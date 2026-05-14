用1根針搶回180萬！廣東女子被騙轉帳 陸警登門阻止電詐

大陸廣東珠海市公安局金灣分局近日接到反詐高風險預警，稱有民眾疑似遭電信網路詐騙。警方多次致電該人，均被掛斷，於是火速上門勸阻。最後在該民眾兒子的勸阻下，用「1根針」阻止40多萬人民幣（約新台幣185萬元）的損失。

警方詢問得知，廣東這名婦人，幾分鐘前被騙子以提交資料的理由，在手機上要求下載某軟體，並引導其開啟螢幕共享，並誘導轉帳到「自己卡」上。沒想到下載軟體後，手機螢幕就全黑了。

民警上門後，果斷要求要求「馬上拔掉手機SIM卡」，爭分奪秒跟騙子搶時間。婦人的兒子聽員警這麼說，一把奪過母親手中手機，跑進房間找來1根針，果斷把手機卡拔出。

隨後，警方帶他們到派出所辦理止付，因止付及時，事主帳戶裡的40餘萬元人民幣被成功保住，未造成財產損失。目前，案件仍在進一步辦理中，也提醒民眾網上的陌生連結不點、陌生App不下載、不開啟螢幕分享、不透露驗證碼。