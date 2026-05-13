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吸收陽氣？陸男直視太陽10分鐘 黃斑部慘灼傷「視力暴跌剩0.4」

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師指出，視網膜缺乏痛覺神經，被強光灼傷時不會感到疼痛，建議外出應配戴具備抗紫外線功能的合格太陽眼鏡。示意圖／ingimage
醫師指出，視網膜缺乏痛覺神經，被強光灼傷時不會感到疼痛，建議外出應配戴具備抗紫外線功能的合格太陽眼鏡。示意圖／ingimage

中國大陸一名40多歲男子為了「吸收陽氣」，竟在毫無防護的情況下，裸眼直視太陽高達10分鐘。結果不僅沒有達到養生效果，雙眼黃斑部反而遭到嚴重灼傷，視力從原本的1.0驟降至0.4，且傷害已屬不可逆轉。眼科醫師嚴正警告，直視太陽即使短短數十秒，都可能對視網膜造成永久性的毀滅傷害。

據陸媒《大象新聞》報導，該名男子在聽信網路偏方「曬眼」後，視線開始變得模糊，且眼前不斷出現黑影晃動。經就醫詳細檢查，醫師赫然發現其雙眼的黃斑區已遭到強烈日照嚴重灼傷。

醫師解釋，眼球的晶狀體就像是一面放大鏡，會將太陽光的能量精準聚焦於視網膜的中心也就是「黃斑部」。這塊區域負責掌管人類的中央視力與精細辨識能力，一旦遭受高強度的光線照射，極短時間內就會引發熱效應與光化學損傷，導致感光細胞壞死並形成瘢痕。令人遺憾的是，目前醫學上針對此類光損傷尚無有效的治療方式，患者視力幾乎不可能恢復如初。

更可怕的是，人類的視網膜缺乏痛覺神經。這意味著在受到強光傷害的當下與初期，患者完全不會感到疼痛，通常只會出現輕微的視力模糊、看東西變形或視野中央有黑點。這種「無痛感」往往會讓人掉以輕心，進而錯失提早察覺與就醫的黃金時機。

針對坊間流傳「曬眼明目」、「看太陽吸收陽氣」等毫無科學根據的說法，醫師呼籲民眾千萬別拿靈魂之窗開玩笑，並點出日常生活中容易被忽略的光害陷阱與正確防護觀念：

提防隱形紫外線

除了正午烈日與日食期間外，在臭氧層較薄的冬春兩季，陽光中的有害輻射其實更容易穿透直射地表；此外，雪地或水面的強烈反光，對眼睛的殺傷力同樣不容小覷。

慎選合格太陽眼鏡

外出應配戴具備抗紫外線（UV400）功能的偏光太陽眼鏡。千萬別購買夜市來路不明的廉價深色墨鏡，這類鏡片若無抗UV塗層，反而會讓瞳孔在暗處放大，導致更多紫外線長驅直入眼底，引發更嚴重的病變。

落實20-20-20護眼法則

真正的養眼之道，應是每近距離用眼20分鐘，就抬頭眺望6公尺（20英尺）外的遠方至少20秒。同時，務必戒除在黑暗中滑手機、長時間緊盯螢幕的惡習，才能確實保護視力健康。

眼睛 視力 太陽

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