女子走路突遭「背後衝撞」倒地！15歲少年疑隨機犯案 她怒喊：絕不和解

江西南昌一名25歲女子，日前在街上行走時突然被人惡意從後衝撞倒地受傷，她事後在社交平台上「尋人」，更公開了事發時的CCTV畫面，表明「絕不和解」。5月11日，警方通報稱，經鑑定女事主為輕微傷，涉事的15歲少年張某某正接受公安機關調查。

閉路電視畫面顯示，一名戴口罩、身穿黑衣的男子不停在廣場上來回遊蕩，疑似四處尋找「目標」。當女事主路過時，他突然加速從背後撞向她。女事主被撞倒地、膝蓋受傷，黑衣男迅速逃離現場。

女事主事後在社交平台公開事發時的CCTV畫面，並配文「南昌找人，有沒有人碰到過這個人或者認識這個人的，請私信我」。不少網民留言稱「很明顯是故意」、「惡是不分年齡大小的」，建議嚴懲。女事主則留言回覆稱肯定會起訴對方，不會和解，並提到「檢查出了別的，我下午要重新去派出所，馬上不是輕微傷這麼簡單了」。

《九派新聞》報道，女事主憶述，當時自己剛取出手機，準備點奶茶等朋友，突然聽到後面有人奔跑，還沒來得及回頭就被撞飛，她原以為是對方跑得太快不小心撞到，「旁邊路人問我你認識那個男的嗎為什麼撞你，我才反應過來是被推的」，等她抬頭時對方已邊跑邊脫衣服跑走。

女事主表示，少年家屬稱可以賠償，但她拒絕和解，「這幾天晚上一直在做噩夢」。據她了解，對方不是第一次「撞人」，同日下午也曾在某商場推人。一名曾被撞過的女生聯系自己，稱當時她韌帶拉傷，獲賠幾百元錢。

5月11日晚，南昌市公安局青雲譜分局通報稱，事發於青雲譜區洪城路附近，經查，5月9日下午2時44分，違法行為人15歲少年張某某，從背後將25歲女子陳某某撞倒，致其膝蓋部位受傷。經司法鑑定，陳某某為輕微傷。目前，張某某正接受公安機關調查，案件正在進一步辦理中。

《極目新聞》報道，湖北今天律師事務所張志健律師認為，少年涉嫌故意傷害他人，且造成對方輕微傷，考慮到其為未成年人，可能會對其採取訓誡、矯治教育等處罰措施；若一年內出現多次違法行為，可行政拘留處罰。

同時，被撞女子可以通過民事訴訟主張自身權益，該少年及其法定監護人除賠償全部醫療費之外，還應當承擔因侵權行為而產生的誤工費、營養費、交通費等相關費用。

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文章授權轉載自《香港01》