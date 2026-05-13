上海迪士尼父女排隊3小時 不滿快證優先怒斥職員：有錢就先玩？

近日網傳一段影片，一名大陸男子帶女兒在上海迪士尼遊玩，在某熱門項目排隊長達3小時後，眼見持有Fast Pass（快速通行證）的遊客持續優先進場，最終情緒崩潰，在眾目睽睽下怒斥職員，公開質疑園方規則：「是不是誰交錢多，誰就先進？」

影片曝光後，網友看法呈兩極化。有人認為，迪士尼是商業公司，快證優先制度符合商業邏輯。然而，也有網友同情該男子，認為迪士尼園區如果接待不了這麼多遊客，就不應該賣那麼多票出去。

苦等三小時未入場怒吼：誰交錢多誰先進嗎？

事發於剛過去的｢五一｣假期，上海迪士尼人頭攢動。有微博網友發出一條影片，稱有父親帶女兒排隊3小時，不滿持快證遊客插隊發脾氣。

影片中，這位父親聽到迪士尼職員稱，「快證是迪士尼管理層制定的規則」時，情緒失控向對方怒吼「制定的規則就是誰交錢多，就放誰，是這個意思嗎？」隨後更要求職員交出工作編號及要求領導對質，當職員回覆，「我帶您過去」，男子餘怒未消反駁：「我為什麼要過去？你得很牛X嗎？」隨後影片結束。

網友意見兩極

影片在網上曝光後，引發不少網友激辯。有網友認為迪士尼的做法公平，迪士尼是商業公司｢花錢買服務｣理所當然，就像｢銀行有 VIP，飛機有頭等艙｣，還有人指，樂園在官網已經表明｢遊客一天內有機會無法遊玩所有設施，建議遊客及早規劃行程｣，所以不想排隊，就應該買「快證」。

不過，也有部分網友力撐這名父親，認為迪士尼的收費過於昂貴，門票連同快證的開支對普通家庭負擔極重，因此樂園應平衡普通隊伍與快證隊伍的放行比例，避免普通遊客等候太久。還有網友說「迪士尼官方有責任，園區設施接待不了這麼多顧客，為啥還要賣那麼多票出去？」

據了解，迪士尼的「尊享卡」（Disney Premier Access, DPA）屬於付費增值服務，主要是希望給遊客節省排隊時間，上海迪士尼的尊享卡價格隨日期波動，單項設施由140元（約649元台幣）至299元（約1387元台幣），全套套票售價最高可達2,530元（約11741元台幣），且每日限量發售。

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文章授權轉載自《香港01》