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上班吃包子犯天條？科技業男槓上老闆遭資遣 一怒往上告公司碰壁了
上班吃早餐被開除？深圳近日發生1宗離奇勞資糾紛，某科技公司的員工任職剛滿1年，因上班吃早餐和老闆吵起來，後被微信通知終止僱傭合約「炒魷」。員工認為公司違法終止勞動合同，向當地公共法律服務中心調解委員會申請調解，調解員認為上班吃早餐難以斷定是「嚴重違反勞動紀律」，最終雙方達成和解，公司要支付員工薪金及賠償金逾8,000元人民幣（約新台幣3萬7112元），雙方正式終止僱傭合約。
深圳男上班吃早餐被老闆解僱
據《第一現場》報導，深圳某科技公司員工張某任職剛滿1年，因在上班時間吃早餐與老闆發生爭執，後在微信被通知「不用再來上班」，終止其僱傭合約。張某認為上班吃個包並非嚴重違規行為，質疑公司是為違法解僱的藉口，雙方協商無果，他便向坪山區公共法律服務中心調解委員會申請調解。
調解員認為嚴重違規 公司需賠償
調解員廖霞認為，公司只有在員工嚴重違反勞動紀律或用人單位規章制度時，才可單方面終止勞動合同。除非公司經過民主程序制定、公示規章制度，將「吃包子」列為嚴重違規行為，否則難以視作開除理由。
經調解，雙方達成共識並簽署協議，公司當場通過微信轉帳支付張某薪金及賠償金8,000餘元人民幣，僱傭合約正式終止。
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文章授權轉載自《香港01》
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