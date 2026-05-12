上班吃包子犯天條？科技業男槓上老闆遭資遣 一怒往上告公司碰壁了

北京人民幣3000萬（約新台幣1.38億元）高端相親局上都有什麼樣的女生？一位自媒體作家分享了自己參加北京3000萬相親局的經歷，介紹了5位擁有商業精英、海歸、富二代等身份的女嘉賓以及參加3000萬相親局的條件。此外，還介紹了反向3000萬相親局——「入贅局」，即以女方驗資、男方面試為條件所創建的相親活動。

2026-05-09 20:40