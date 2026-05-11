假扮公務員騙財騙色使人懷孕 受害女子報警揭渣男在香港已婚生子

廣州荔灣警方近日破獲一宗詐騙案，一名已婚男子自稱是「某國家機關工作人員」，同時與多名女性交往並詐騙對方錢財，直至一名受害女子懷孕要求結婚卻遭男子多番推脫，親身前往男子自稱工作的單位｢尋人｣未果，報警後才得知男子為無業人士，且已在香港登記結婚還有一個兒子。

據廣州市公安局微信公眾號8日公布，一名女子報警稱2024年底結識男子王某，他自稱是某國家機關工作人員，坐擁海珠區物業，母親為香港人，還向其發送公職單位標識及公章的文件照片，以此佐證身份。

兩人確立戀愛關係後，隨即步入談婚論嫁階段，期間王某以母親住院、銀行卡被凍結、交物業費等藉口要求借款，累計金額達人民幣9500餘元（約4.3萬元新台幣）。

直至今年3月，女子發現懷孕並催促婚事，王男卻以民俗和流程等藉口拖延。女子察覺有疑心便前往王某聲稱的任職單位核實資訊，驚覺單位元內「查無此人」，於是憤而報警。

荔灣警方介入後，於4月上旬拘捕王某。調查發現，王男不僅不是「國家機關工作人員」，還是租房子的無業人士，且2023年已在香港登記結婚，婚後還有一個兒子。他稱，他看準公務員身份在婚戀市場吃香，便專門瞄準未婚女性實施詐騙。

王某最初指先後詐騙3名女子，涉款約人民幣4萬元（約新台幣18萬元），但民警結合線索發現，王某自2019年起長期使用多款交友軟體，並與多名女性保持戀愛關係。

目前警方已核實有5名受害者，均被王某用一樣手段詐騙，其中有人被騙6年，全案累計涉案金額高達約人民幣170萬（約新台幣7百萬元），有人最高被騙約人民幣140萬（約新台幣6百萬元）。目前，王某已被荔灣警方依法刑事拘留，案件仍在進一步深挖中。

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文章授權轉載自《香港01》