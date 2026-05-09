身家1.38億才有資格赴局 他親曝「高端相親局祕辛」還能入贅找年上女

北京人民幣3000萬（約新台幣1.38億元）高端相親局上都有什麼樣的女生？一位自媒體作家分享了自己參加北京3000萬相親局的經歷，介紹了5位擁有商業精英、海歸、富二代等身份的女嘉賓以及參加3000萬相親局的條件。此外，還介紹了反向3000萬相親局——「入贅局」，即以女方條件、男方面試為條件所創建的相親活動。

早前，《澎湃新聞》曾發表評論文章《「985相親圈」，精緻還是狹隘》，講述了高端相親局的輿論現狀，並拋出觀點：「有沒有必要，專門建一個『985相親圈』，以學歷築起婚戀的隔離牆，先行屏蔽一批人？」引起大眾討論。

據公開資料表明，3000萬相親局最早由北京大學校友「君哥」組織。「君哥」於2013年創立以北大校友圈為基礎的婚戀平台「相遇未名」，隨後，2015年，以清華大學校友圈為基礎的婚戀平台「陌上花開」創立。

微信公眾號「毛有話說」發布了一篇文章《帝都的3000萬高端局，都來了什麼樣的女生？》，介紹其參加北大校友的3000萬相親局，並在局上接觸了解了5位優秀的單身女性，其中有「985本科QS30英國碩士」海歸（985指1998年5月中國大陸提出建設世界一流大學的工程，共有39所；QS是Quacquarelli Symonds的縮寫，指專門做世界大學排名的權威榜單）、C9本碩（C9指985高校里再篩選出內地最頂尖的9所名校）、富二代等。

文章介紹，「A女」前來赴局，是想找一個有上進心的富二代。據她稱，她的前男友是家住北京海澱區萬柳附近大平層、人很nice的富二代。他媽媽曾對她說，只要和她兒子結婚，她們家位於北京市中心的另一套大平層可以加上她的名字。不過，「A女」稱，前男友做的是普通工作，平時打打遊戲，沒有很強的事業心，這對在某券商做銷冠的她來說不能接受。

「B女」在C9本碩連讀，但「三線城市普通家庭」的條件是她在婚戀市場中的劣勢。她此次來相親局目標明確，即找一個對她好的「富一代」，她表示，只有「富一代」才有財富的支配權。

文章還介紹，富二代「C女」因不滿意父親介紹的「沒有少年感」的相親對象，也不想淪為商業聯姻的「工具」 ，所以想在局上找門當戶對的人。「D女」家庭條件優渥，但幼時父母工作繁忙，導致她在情感上對異性過度依賴，常遇到只看重物質的渣男。她在被出軌後才意識到自己被當成搖錢樹，希望在相親局上認識一個真心對她的靠譜男生。「E女」則與上述女生不同，她的目的並非相親，而是想找個玩伴。

作者指出，這場3000萬相親局的意義，是帶有目的性和階級性的篩選和匹配，打破的是資源壁壘和資訊差。作者從活動組織者「君哥」處了解到，「相遇未名」創立以來，已累積促成超6000多對男女朋友，其中3600多對已經結婚領證，在本場之前，他們已經在北京、上海、深圳、紐約舉辦了51次3000萬局。

文章介紹了3000萬相親局的門檻： 男生條件（任意滿足1項）： 1、個人+家庭總資產（含房產）3000萬以上。 2、收入人民幣200萬以上（約新台幣920萬元）。 3、同時滿足個人+家庭總資產（含房產）人民幣2000萬（約新台幣9209萬元）以上且收入人民幣100萬（約新台幣460萬元）以上。 女生標準（以下4項至少符合3項）： 1、1996年及以後出生。 2、高顏值。 3、985、211（指21世紀100所名校工程，為最基礎的名校學曆門檻）、QS200或同等藝術類高校畢業或在讀。 4、個人+家庭資產1000萬（約新台幣4604萬元）以上。

文章還介紹了針對有實力的「年上女」和有顏值身材情緒價值的「年下男」首創的反向3000萬局和准入條件。反向3000萬局也稱「入贅局」或「姐弟戀局」。在傳統觀念中，入贅常常被誤解為男方「依附」女方，但新時代的反向入贅，強調雙方平等、互補與共同成長。反向3000萬局對女生有更高的資產或收入要求，並降低對男生的物質要求，轉而提出對男生的年齡、外貌、情緒價值等方面的要求。

此外，文章指出，在上海、深圳、杭州、美國西部灣區、美國東部紐約，均會在相鄰時間舉辦3000萬局。若3000萬不夠滿足要求，還有「A9局」（資產9位數 ，即總資產≥人民幣1億元）。

《澎湃新聞》據「陌上花開」平台的用戶畫像指出，4萬多名相親者符合以下特徵：年齡26-32歲，年收入在20萬-100萬（約新台幣92-460萬元）， 定居在北上廣深以及江浙地區，主要來自金融、高校、醫院、互聯網四大行業。其中，清華、北大博士的相親需求顯著高於其他985以及海外高校。

文章提出觀點：「有沒有必要，專門建一個「985相親圈」，以學歷築起婚戀的隔離牆，先行屏蔽一批人？這算不算升級版的門當戶對？」支持「985相親圈」的人認為，相同或相近的教育經歷，會讓兩個人在價值觀、愛好、共同話題等方面更有契合度，有利於戀愛婚姻和諧。而批評者則認為，這是名校生「高不成低不就」的慣性使然，想繼續用學歷架起「生殖隔離」，搞「愛情買賣」。

文章表明，「985配985」是一套價值標準，找到「小鹿亂撞」的愛情是另一種話語體系。在適度的範圍和程度內，個人選擇自由，但如果將擇偶觀、婚戀觀過於功利化，甚至極端化為「唯名校論」，必然會有問題。

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文章授權轉載自《香港01》