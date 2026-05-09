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傳台人遊浙江勸「別插隊」竟遭毆打倒地 2陸女囂張揮包嗆：快報警啊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為遊客在浙江普陀山風景區遊玩參觀。照片人物非新聞當事者。圖／中新社
圖為遊客在浙江普陀山風景區遊玩參觀。照片人物非新聞當事者。圖／中新社

台灣旅行團中國大陸旅遊竟演變成流血衝突？近日社群平台X（原Twitter）帳號「風暴士兵」分享一段影片，指出有一組台灣旅遊團前往浙江普陀山觀光時，因團員勸阻當地民眾插隊，竟遭到兩名大陸女子圍毆嗆聲，疑似連台籍導遊都被打倒在地。對方態度囂張且口出穢言，影片曝光後隨即引發網友熱議。

根據流傳的影像畫面，這起衝突發生在普陀山風景區的排隊人潮中。當時台灣團員因看不慣插隊行為出言勸阻，沒想到引發兩名大陸女子不滿，雙方爆發激烈口角與肢體衝突。畫面中，一名疑似台籍導遊的男子慘遭對方合力打倒在地，一度狼狽得無法起身。

目擊團員指出，這兩名女子在衝突過程中不僅情緒激動，甚至將隨身包包當作武器持續揮動攻擊。見到一旁有台灣團員拿出手機錄影蒐證，她們更直接衝上前企圖強行搶奪手機，現場氣氛火爆。

面對台灣團員憤而揚言報警處理，這兩名大陸女子絲毫沒有懼色，反而更加挑釁地大聲回嗆，「趕緊報、趕緊報，報你XXX去吧！」並不斷堅稱是對方先動手挑釁。兩人在眾目睽睽之下宣洩完怒氣後，隨即轉身快步離開現場，留下受傷的導遊與驚魂未定的台灣團員。

這段影片在網路上傳開後，囂張的行徑引發大批網友憤怒，「真的是人不可貌相」、「素質就是這樣」、「報警會有用嗎？」、「在中國是真的沒有排隊的習慣，本人去過北京、上海都是如此」。

旅行團 導遊 台灣 中國大陸

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