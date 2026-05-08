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突然越界？陸女Coser慘遇鹹豬手「圍圈狂摸腳」 非禮影片流出她怒了

香港01／ 撰文： 盧詩文
近日，大陸廣州一個動漫展驚爆疑似集體非禮醜聞。一名穿著性感、身穿黑絲襪的女Coser在接受大批男子圍拍期間，多人伸手觸摸其腿部。圖／小紅書截圖
近日，大陸廣州一個動漫展驚爆疑似集體非禮醜聞。一名穿著性感、身穿黑絲襪的女Coser在接受大批男子圍拍期間，多人伸手觸摸其腿部。圖／小紅書截圖

近日，大陸廣州一個動漫展驚爆疑似集體非禮醜聞。一名穿著性感、身穿黑絲襪的女Coser在接受大批男子圍圈拍照的期間，多人伸手觸摸其腿部。女方事後報警處理，並發聲痛斥網友對她的二次傷害。

事發於大陸廣州熱門活動「螢火蟲漫展」，現場吸引數十萬人次進場。根據多個社交平台流傳的影片發現，該名女Coser當時坐在一輛越野車的引擎蓋上擺姿勢。

起初大批男子只是正常拍照，但隨著人群聚集，部分男子的行為開始越界，多隻手竟直接伸向女Coser穿著絲襪的腳部進行觸摸。

現場甚至有人疑似在觸摸後互相嬉笑。影片流出後，迅速在微博及小紅書引發極大爭議，不少網友直指這已構成集體非禮。

隨著人群聚集，部分男子的行為開始越界，多隻手竟直接伸向女Coser穿著絲襪的腳部進行觸摸。圖／抖音截圖
隨著人群聚集，部分男子的行為開始越界，多隻手竟直接伸向女Coser穿著絲襪的腳部進行觸摸。圖／抖音截圖

網友質疑「反應正常」 女方：嚇到只敢小聲勸阻

事件發酵後，涉事女Coser現身回應，表示當日原有的專屬攝影師因事提早離開，她隨後在社交平台發文徵求義務攝影師幫忙，未料竟招來一群心懷不軌的人。

她透露，當日雖然有父親與親戚陪同到場，但事發時家人剛好去了上廁所，剩下她獨自面對人群。「當時我感到孤立無援，非常害怕」，她坦言自己並非不反抗，而是當下被嚇壞了，只敢小聲地勸阻對方，希望對方自重，沒想到卻被部分人解讀為「不反感」。

值得關注的是，網路上出現了一批質疑女Coser的聲音。有網友根據片段，指女Coser在被觸碰時神情並未表現出憤怒，甚至質疑其「自導自演」。

對此，女Coser表示感到極度無奈及憤慨。她表示已經在家人陪同下前往派出所報警，並指責網絡上流傳的是被「惡意剪輯」過的影片。

延伸閱讀：

河北邢台一家五口滅門案兇手被執行死刑　家屬：傷痛永遠無法消失

Coser拒付尾款遭流出零修圖原片　投胎級變臉震驚全網　真相反轉

文章授權轉載自《香港01》

廣州 Coser 性騷擾

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