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超瞎飛機餐！打開牛肉漢堡見「牛牛貼紙」配紙片火腿 乘客傻眼：懷疑人生

香港01／ 撰文：桃樂斯
空姐發餐點稱牛肉漢堡，和網友預期有明顯落差，裏頭沒有牛肉，反而有1張「牛牛圖案」貼紙配以薄火腿。（facebook＠航空膳食藝術社區 Art Society of Aviation Catering）
空姐發餐點稱牛肉漢堡，和網友預期有明顯落差，裏頭沒有牛肉，反而有1張「牛牛圖案」貼紙配以薄火腿。（facebook＠航空膳食藝術社區 Art Society of Aviation Catering）

飛機餐也會出現名不符實情況？有香港民眾日前搭乘大陸航空公司，空服員送飛機餐稱是「牛肉漢堡」，但當她打開包裝，發現裏頭沒有牛肉，反而是1張「牛牛圖案貼紙」配以薄火腿，亦傳來「一陣酸臭小黃瓜味」，因此傻眼表示「嚴重懷疑人生」。有網友笑稱漢堡賣相不佳，「看了就沒食慾」、「如果沒講，我會以為你搭北韓航空..……」，並質疑航空公司的餐食名不符實，「騙子」。

該女乘客在facebook群組「航空膳食藝術社區 Art Society of Aviation Catering」發帖，分享搭乘中國南方航空（南航）、1班由雲南西雙版納飛往深圳航班，其間空服員派餐時稱餐點為「牛肉漢堡」，但當她打開包裝後，發現裏頭沒有預期的牛肉，反而是一片極薄、疑似火腿的肉片。她初時以為是空服員「發錯」，但望向左右兩旁乘客，發現大家都拿到同一款「牛肉漢堡」，而裏頭則夾有1張「牛牛圖案貼紙」，故傻眼表示「嚴重懷疑人生」。

從原PO上傳照片可見，所謂的「牛肉漢堡」用錫箔紙包裹，原PO拆開錫箔紙，發現麵包中間夾住的只有3片小黃瓜，以及1塊疑似火腿的紅色肉片，還有1張印有牛牛圖案的貼紙牌，單憑肉眼看整個「漢堡」，根本看不出和牛肉有任何關係。

網友多都覺得漢堡賣相不佳，「看了就沒食慾」、「連那塊火腿顏色看起來都好不健康……更別說沒有牛肉了」、「還以為是山楂片」、「如果沒講，我會以為你搭北韓航空……」。有留言認為品質和期望落差甚大，「我昨天昆明到深圳也有同樣經歷，笑死」、「騙子」，笑稱「好消息，製作本餐點過程中可能沒有任何一隻牛受到殺害」、「牛肉『牌』漢堡」、「其實牛肉是指那個牌子，牛肉貼紙只是商標」。

但有網友指西雙版納飛往深圳航程約2小時30分鐘，「如果航班時間並非飯點，通常只提供小食」，認為客人不應要求多多。有留言則關注原PO最後有否進食該漢堡包，她就幽默回覆「X也不吃，我怎會吃」，又指打開錫箔紙一刻，聞到「一陣酸臭小黃瓜味」，形容氣味如同「生化武器」。

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文章授權轉載自《香港01》

飛機 漢堡

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