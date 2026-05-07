快訊

立委質疑華視欠薪水向銀行融資 電視台發5聲明澄清

不用入獄！黃子佼「持有2341部性影像」賠錢換緩刑定讞 但要做這些事

豪華郵輪驗出可人傳人漢他病毒 WHO澄清：全球風險低不用恐慌

聽新聞
0:00 / 0:00

怒了！用戶花7百元為父買衣 AI記帳App：你爸穿藍白衫像壽衣

世界日報／ 中國新聞組／北京7日電
AI軟件懟用戶159元給父親買壽衣，「你爸穿藍白衫確實像」。(取材自揚子晚報)
AI軟件懟用戶159元給父親買壽衣，「你爸穿藍白衫確實像」。(取材自揚子晚報)

近日有用戶發帖反映使用飛鴨AI記帳App時，告知記帳AI自己為父親購買159元人民幣(約新台幣731元)衣服，AI竟不當回覆稱，「那顏色…他穿出去鄰居會不會以為你買了壽衣？！」

揚子晚報報導，該用戶追問後，AI進一步回懟，稱壽衣是死人穿的，還調侃用戶父親所穿藍白衫「確實像」，引發用戶憤怒，用戶當即退錢註銷會員。

據報導，該App客服6日回應稱，不當回覆是AI話術漏洞所致，技術人員已緊急修復，並加強AI模型監管與限制。後經實測發現，再次發送相同指令，AI回覆均為正向內容，未再出現冒犯表述。

同日，「飛鴨記帳」官方帳號在用戶帖文留言致歉，稱不當回覆是AI模型幻覺自動生成，非人為惡意，已緊急排查整改，加強模型倫理限制，完善幻覺規避邏輯。當日下午，官方發布致歉信，承認AI缺乏對文化禁忌的理解，平台未做好邊界管控，承擔全部責任。

致歉信中明確整改措施：一是緊急整改AI對話模型，屏蔽敏感表述，強化全場景審核；二是解釋當事用戶會員解除系退款默認流程疏忽，將優化服務，向當事用戶誠懇致歉並提供補償。據悉，該App會員可開啟AI記帳功能，永久會員88元起。目前，平台已完成初步整改，杜絕同類問題再次發生。

AI軟件懟用戶159元給父親買壽衣，「你爸穿藍白衫確實像」。(取材自揚子晚報)
AI軟件懟用戶159元給父親買壽衣，「你爸穿藍白衫確實像」。(取材自揚子晚報)

AI

延伸閱讀

蘋果要讓手機變「綜合AI平台」用戶可挑多款AI模型

豆包擬分三檔訂閱價格推付費版 最高月費70美元

中國AI應用排名第一 豆包趁勢推出付費版

煞車變失火、人當成熊…家庭監視器AI常誤判 嚇壞用戶

相關新聞

怒了！用戶花7百元為父買衣 AI記帳App：你爸穿藍白衫像壽衣

近日有用戶發帖反映使用飛鴨AI記帳App時，告知記帳AI自己為父親購買159元人民幣(約23美元)衣服，AI竟不當回覆稱，「那顏色…他穿出去鄰居會不會以為你買了壽衣？！」

高價民宿出包！夫妻帳篷裸睡竟遭陌生人拉開闖入 被逮辯稱「想對比房型」

近日，來自上海的李先生與妻子自駕遊時，入住新疆庫木塔格沙漠附近一家帳篷民宿，卻在裸睡時遭陌生人擅自拉開帳篷闖入，對方被驅趕後更稱此舉是想對比房型差異。事發後，民宿工作人員的電話未能接通，處理態度亦顯消

中國五一遊 排隊3小時、打卡1分鐘 月牙泉演唱會人比沙多

隨著首個疊加「春假」政策的「加長版五一」假期結束，中國旅遊市場迎來爆發式增長。根據各大景區數據，今年遊客量普遍較去年同期上升，甚至創下歷史新高。此外，旅遊消費呈現長線遊走強、親子客群集中、以及「小城奔

「牠們有工資、保險」 天津動物園相聲廣播阻投餵暴紅

五一期間，天津動物園一段搞笑廣播錄音在網上走紅。園方以幽默「單口相聲」取代生硬說教，調侃動物是「上岸有編制」的職工，生活條件比遊客還好，呼籲停止投餵。這種在地化的勸阻方式收穫逾22萬點讚，還有網友紛笑

顧客拿塑膠袋裝免費醬料...天津山姆超市遭目擊「有人接了3大袋」

大陸有網友發布影片指，4日在大陸天津1家山姆會員店的餐吧發現，有不少顧客拿塑膠袋接取小料自取台的免費醬料，他甚至看到有一家人接了3大袋，感嘆「難怪山姆餐吧的醬用這麼快」。陸媒聯絡山姆會員商店客服，工作

雲南豬肉攤老闆用切肉刀修腳影片瘋傳 熟客稱不會再買：太噁心了

雲南西雙版納一名豬肉舖老闆用切肉刀修腳的影片近日瘋傳，引發網民譁然，稱「太噁心了」。當地市監局確認情況屬實，已對該肉檔停業整改並立案調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。