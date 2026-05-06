高價民宿出包！夫妻帳篷裸睡竟遭陌生人拉開闖入 被逮辯稱「想對比房型」

近日，來自上海的李先生與妻子自駕遊時，入住新疆庫木塔格沙漠附近一家帳篷民宿，卻在裸睡時遭陌生人擅自拉開帳篷闖入，對方被驅趕後更稱此舉是想對比房型差異。事發後，民宿工作人員的電話未能接通，處理態度亦顯消極，直至平台介入才賠償人民幣2700元（約新台幣12403元）。

《揚子晚報》報導，4月28日，李先生與妻子在新疆自駕遊時，入住了庫木塔格沙漠附近的一家評分靠前的帳篷民宿，當晚房價為1094元（約新台幣5025元），但他發現民宿帳篷僅有拉鏈，並未安裝門鎖，存在明顯安全漏洞。

當晚約7時半，李先生夫婦在帳篷內熟睡時，突然聽到外面有人大聲講話，腳步聲更愈來愈近，緊接著一名陌生人拉開帳篷拉鏈，直接探頭進入帳篷，李先生當即厲聲呵斥對方離開。

李先生曾在國外住過類似的帳篷酒店，均有封鎖區域及監控，「而且這家民宿一晚一千多塊錢，我以為管理能力應該不會太差」。因此，當有人拉開其帳篷拉鏈時，他感到非常震驚。

李先生又稱，妻子當時有腸胃炎，高燒不退，而且因天氣炎熱，兩人洗澡後沒有穿衣服睡覺，「結果那群人直接把拉鏈拉開了」。

事發後，李先生立即聯繫酒店工作人員，卻始終無法接通。他穿好衣服出門後，發現闖入的4名陌生人仍然站在帳篷外，「他們還挺淡定的，跟我說『不好意思，我們就是想看看裡面有沒有人』」。不過，李先生記得對方拉開帳篷拉鏈前，曾在談論帳篷酒店的生意如何，懷疑他們並非普通住客。

當晚8時，帳篷民宿的工作人員才到場，但對方僅口頭道歉，並未驅趕4名陌生人，也沒有提出任何賠償措施或解決方案。無奈之下，李先生夫婦只能連夜更換酒店，並向預訂民宿的平台投訴。

平台承諾協助溝通賠償事宜，經協商，民宿當晚向李先生賠償了兩晚房費及新酒店住宿費，共2700元。

5月3日，涉事帳篷民宿的工作人員承認是管理疏忽所致，並稱營地是24小時有人值守，但事發當日一名員工因病缺勤，管家又臨時離開送客人入住，僅一分鐘空檔就有人將李先生帳篷拉開。

工作人員又稱，闖入的4人也是當日的民宿住客，因想對比套房與大床房差異，才未經允許擅自拉開帳篷。對於李先生遭遇的民宿安全隱患，工作人員表示為所有帳篷安裝門鎖，並加裝圍欄，設置警示標識提醒客人，杜絕同類事件再發生。

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文章授權轉載自《香港01》