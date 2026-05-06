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顧客拿塑膠袋裝免費醬料...天津山姆超市遭目擊「有人接了3大袋」
大陸有網友發布影片指，4日在大陸天津1家山姆會員店的餐吧發現，有不少顧客拿塑膠袋接取小料自取台的免費醬料，他甚至看到有一家人接了3大袋，感嘆「難怪山姆餐吧的醬用這麼快」。陸媒聯絡山姆會員商店客服，工作人員表示，山姆餐吧的小料全部免費提供，不會額外收費，至於有顧客用塑料袋接免費醬料的情況，會記錄並反映給相關門市。
山姆會員商店（Sam's Club）是沃爾瑪（Walmart）旗下的高端倉儲式連鎖店，在大陸設有逾50家門市，主要分布在深圳、上海、北京、廣州、杭州、成都等地。
陸媒「極目新聞」微博5日指，網友po上網的影片顯示，身穿白色短袖的男子雙手手持透明塑膠袋接取黃芥末醬，另一位身穿黑色上衣的女子不停幫按黑色按鈕擠出，塑膠袋很快就裝了小半袋黃色醬料，小料台的機器上標註有蛋黃醬、黃芥末醬和酸黃瓜醬共3種，牆上貼有「小料自取台」告示，網友留言稱「黃芥末醬都有人偷，真是絕了。」
「極目新聞」聯絡到影片發布者，該人表示，是4日在天津梅江會展中心的山姆餐吧發現上述情況，用手機拍攝下來。出於隱私，他還給相關人員臉部打上馬賽克。一名去過天津梅江會展中心山姆會員店的顧客告訴極目新聞，天津的山姆餐吧位於會員店的出口處，在餐吧就餐就可在小程式直接下單，並不需要山姆會員卡。
5日下午，極目新聞致電山姆會員商店客服熱線，接線工作人員表示，山姆餐吧的小料全部免費提供，不會額外收費，但大陸全國每家門市餐吧具體位置不同，若餐吧位於會員店外，則不需會員卡也可以埋單，至於有顧客用塑膠袋接取免費醬料，他會記錄並反饋給相關門市。
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