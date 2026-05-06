中國五一遊 排隊3小時、打卡1分鐘 月牙泉演唱會人比沙多

隨著首個疊加「春假」政策的「加長版五一」假期結束，中國旅遊市場迎來爆發式增長。根據各大景區數據，今年遊客量普遍較去年同期上升，甚至創下歷史新高。此外，旅遊消費呈現長線遊走強、親子客群集中、以及「小城奔縣」的反向旅遊熱潮。不過，也有不少網友抱怨，「排隊三小時，打卡一分鐘」。

澎湃新聞報導，今年五一期間，多地文旅數據驚人。上海市共接待遊客1690.16萬人次，旅遊交易總金額高達215.1億元人民幣(約31億美元)；湖南省累計超過2530萬人次遊客。多個知名景區更刷新紀錄，九寨溝在假期中連續3天達到「每日4.1萬人次」遊客最高限量，創下近三年新高；神仙居景區則在單日營收與索道接待量等九項指標上創下歷史新高。

交通樞紐同樣感受到了這股熱潮，以四川峨眉山站為例，其單日發送與到達旅客量雙雙突破紀錄。社交媒體上，遊客直呼「人比沙子多」，如甘肅敦煌鳴沙山月牙泉的「沙漠萬人演唱會」便成為假期中最具代表性的擁擠盛況。

受惠於春假試點與上班族的拼假熱潮，今年出遊半徑顯著擴大。美團數據顯示，300公里以上的中長線旅遊訂單占比近五成。不同於以往「1日開閘、5日退潮」的單峰模式，今年呈現出前後拉伸的「寬峰」模式，五一前後三天的酒店預訂量均增長15%。

親子家庭成為本次假期的主力軍，占比超過50%。上海樂高樂園度假區客流周環比增長約50%，主題酒店更是連續多日滿房。此外，遊客的玩法也更趨從容，平均每人打卡2.1個城市，約6成旅客選擇「跳城遊」，在一次旅程中體驗兩至三個不同的目的地，展現出強勁的消費活力。

報導指出，從數據可見，熱門大城市不再是唯一選擇，具備「煙火氣」的小城與縣域目的地正成為年輕人的新座標。義烏、張家港、海寧等縣級市位列熱門區縣榜單前列；瀘州、中山、普洱等城市則因獨特的在地體驗，酒店預訂量同比增幅翻倍，瀘州更以接近400%的增速成為市場黑馬。

這波「小城熱」帶動民宿業的繁榮。相較於酒店，民宿因更貼近景區與在地生活，成為遊客首選。以開封萬歲山為例，周邊民宿連續滿房。飛豬數據指出，美食、非遺體驗、演唱會與體育賽事已成為驅動出行的核心動力，從南昌的風味小吃到蘇州的蘇超聯賽，顯示消費者已從單純「看熱點」轉向追求深度「參與體驗」。

旅遊業者分析，目的地與出遊方式的加速分化將延續至暑期。隨著「親子友好」與「反向旅遊」的趨勢走強，預計小眾目的地將在接下來的十一長假迎來新一輪爆發。