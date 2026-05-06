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雲南豬肉佬用切肉刀修腳影片瘋傳 熟客稱不會再買：太噁心了

香港01／ 撰文：盛昀
雲南肉檔老闆用切肉刀修腳。（影片截圖）
雲南肉檔老闆用切肉刀修腳。（影片截圖）

近日，雲南西雙版納景洪市一名豬肉舖老闆用切肉刀修腳的影片在網上瘋傳，不少網民表示不適：「太噁心了。」當地市監局稱情況屬實，目前肉檔已停業整改。

涉事肉檔在雲南西雙版納景洪市曼真集貿市場內，網傳影片顯示，該肉檔老闆坐在檔口，直接用切肉刀具修腳。據《南國早報》報道，有周邊居民表示，之前經常光顧該店舖，以後不會再買了，「髒啊，我的天。」

事件在網上亦引發熱議，有不少網民感到不適：「一點職業道德都沒有！」「我也在菜市場上親眼看見過一次，好噁心 」「必須嚴懲！賣肉這麼幹太噁心人了」「太噁心了。」

5月4日，雲南景洪市市場監督管理局發佈情況通報稱，經初查情況屬實，目前該肉檔已停業整改，該局已依法依規立案調查。

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文章授權轉載自《香港01》

雲南 菜市場

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