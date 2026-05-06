懸空寺旅遊亂象…黃牛飛翻倍、白牌車帶客爬牆打卡 官方出手嚴查

在剛結束的五一假期，國內各地景區均迎接大批遊客，位於山西大同市的懸空寺更採取限流措施，導致一票難求。不過，正規渠道售罄的背後，卻是黃牛在電商平台翻倍加價叫賣，甚至有「白牌車」帶遊客前往高危路段爬牆打卡的亂象。

對此，當地政府不僅查處違規代購人員，更攔截上百個惡意購票賬號。官方將持續優化預約系統，並加強現場巡邏，及時打擊涉及違規購票、「白牌車」攬客等行為。

門票售罄仍能加價代買

山西大同市渾源縣的懸空寺是國家4A級景區。為了保護文物，從今年4月1日起，懸空寺採取限流措施，每天售賣的登臨票由原本的3275張縮減為2475張。

《央視新聞》報道，恒山遊客中心是五一假期間遊客購買懸空寺等景區門票、乘車出發的集散地，不少遊客凌晨5時許已在售票處排隊。

按照懸空寺登臨票的售賣規則，每天除了提前預約的1200張線上票之外，早上6時半和中午12時均可在售票處購票，每個時段約600張。6時半開始售票，10個售票窗口，開賣不足10分鐘已售罄。

線上線下正規渠道「一票難求」，網上卻出現「有償代買」門票的服務。在小紅書、閑魚等平台上，不少賬號發布懸空寺登臨票「代買」服務，原價100元人民幣(約462元台幣）的門票，代買開價200元(約924元台幣）至230元(約1062元台幣），有商家甚至承諾，只需要提供身份信息，就能百分百預約到登臨票。經景區驗票窗口驗證，網上代買的門票的確可以通過景區檢票系統查驗到。

對於「黃牛」倒賣門票，懸空寺景區在官方購票頁面上明確提示，嚴禁倒票或出售「黃牛」高價票，一經發現，相關電子門票作廢，相關賬號、手機號也會被列入黑名單。

景區工作人員表示，景區一直有IP地址測定，一個賬號每天都幫別人買票肯定能監測到，檢票時發現便不允許進入。但由於「黃牛」不斷變換技術手段，相關現象時有出現，當地仍在持續整治中。

白牌車「有償帶客」到落石區打卡

在懸空寺景區周邊，還存在非法攬客打卡拍照的現象，有白牌車（內地稱黑車）司機直言「懸空寺關著也能看見」，並稱可以帶遊客到「觀景台」拍照打卡，「這樣也省錢省事」。

然而，白牌車司機口中的「觀景台」，實際是山西省道大靈線的恒山隧道口公路邊的一處護牆，遊客爬上牆後確實能夠清晰拍到懸空寺的全景，但身旁一直有車經過，護牆上貼有「落石區域、彎急坡陡、嚴禁攀爬」等警示標語。

官方：加強現場巡邏 打擊違規購票、「白牌車」攬客等行為

5月5日，當地有關部門表示將加大對違規行為的打擊力度，提升遊客的旅遊體驗。

針對網上加價代購登臨票的情況，作為懸空寺景區管理方的恒山文旅公司將進一步加強與公安機關和專業技術部門的聯動，持續完善和優化票務系統，監測異常購票行為。

恒山文旅公司統計，五一期間，截至5月4日，已經攔截240多個違規賬號，後續將通過有關部門和網絡平台溝通，屏蔽違規購票的帖文，並安排人員作網絡巡查。

針對危險地區打卡拍照的情況，渾源縣有關部門將在恒山隧道口增加現場巡察力量，並加裝部分攝像頭，通過語音提示等方式，及時制止違規停車、攀爬護牆打卡拍照的行為，確保人員安全。

同時，渾源縣公安機關加強現場巡邏，暢通與各投訴平台的溝通機制，及時打擊涉及違規購票、白牌車攬客等行為。五一期間，截至5月4日，查辦違規代買票案件3宗，行政處罰5人，現場抓獲白牌車攬客人員3人。公安機關將繼續緊盯擾亂景區購票秩序、非法攬客等違規行為，堅持嚴管嚴控。

延伸閱讀：

河南景區建設近30部扶手電梯可無痛行山？ 網民質疑：過度開發

浙江景區售票牌核載誤譯Nuclear Loading 網民侃：核動力觀光船

文章授權轉載自《香港01》