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女開自動駕駛上高速公路 吃東西還化妝：我覺得它開得比我好
《央視新聞》報導，浙江林女士在高速公路上駕駛車輛時開啟了自動輔助駕駛，隨後便雙手離開方向盤，有時化妝、吃東西，有時雙手舞動。上述影片在網路傳播後被網友舉報，浙江交警以林女在駕駛過程中有其他妨礙安全行車的行為，對其罰款200元（人民幣，約台幣926元）。
近日，浙江一名司機在社交平台上分享影片。影片顯示，該名女子在開啟輔助駕駛後雙手放開方向盤，有時在吃東西，有時雙手隨着音樂舞動，有時化妝。
有網友向浙江溫州高速交警舉報後，交警很快鎖定違法車輛訊息及駕駛人林某的身份，責令其到場接受教育處罰。
林女辯稱，雖然在做別的事情，但心裡還會想著在開車，「因為我覺得我很相信它（輔助駕駛），作為女司機我覺得它開得比我還好。」
最終，林女因在駕駛過程中有其他妨礙安全行車的行為，被依法處以罰款200元、駕駛證記3分的處罰。
網友評論：「這種所謂智駕，可以優秀999次，但是只要失誤1次，就終生後悔」、「沒認識到錯誤以後她還會幹，吊銷駕照是最好的選擇」、「懲罰措施太小了，不疼不癢」、「應該也就是想炫耀一下，結果出圈（意指爆紅了）了」。
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文章授權轉載自《香港01》
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