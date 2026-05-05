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媽媽聽力受損住院！7歲兒冷淡沒關心 自曝原因讓網友震驚、不挺

香港01／ 田中貴／報導
示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

向小朋友發洩情緒、甚至體罰，可能帶來嚴重後果！有一名媽媽在小紅書發文表示，自己突然出現嚴重聽力受損，需要住院治療，每天都要打針、吊點滴，「頭暈目眩、耳朵悶塞很不舒服」。但她7歲的兒子不但沒有打電話關心，反而是她主動打電話詢問孩子狀況，卻被抱怨「為什麼一直打電話給我」，甚至也不關心她什麼時候可以出院，讓她感嘆「覺得孩子很冷淡」。

後來原PO補充，兒子從小幾乎都是她一手帶大，「生活大小事都是我在處理」，只要孩子生病，她常常擔心到睡不著。不過她也坦承，孩子有時候會鬧脾氣，自己多年來「有時情緒上來，會對他大聲斥責，也會動手打他」，認為那是在面對孩子任性時的無奈之舉。

她的兒子目前7歲。最近她因為突發性嚴重聽力問題住院，每天治療讓她非常不適，但兒子始終沒有主動關心，反而是她打電話回家了解情況，孩子還顯得不耐煩，「一直問我為什麼要一直打電話」。就算孩子有到醫院過夜，也沒有問她為什麼不回家。

直到有一次她回家拿換洗衣物，出門時兒子對她說「媽媽，祝妳早日康復」，才讓她稍微感到一點安慰。

貼文曝光後，引發不少網友討論，有人直言「你會打小孩，還期待他關心你嗎？」、「怎麼對待孩子，孩子就會怎麼回應你」、「體罰本來就不對」，也有人表示理解帶小孩的辛苦，但仍認為不該用體罰，因為可能對孩子造成心理陰影。

防止虐待兒童會也曾建議，當孩子不配合時，家長出現生氣或挫折感是正常的，但如果情緒快要失控，可以先暫時離開現場約5分鐘，讓彼此冷靜，避免傷害親子關係。如果發現自己經常處在情緒爆發邊緣，或是不知道如何管教孩子，建議及早尋求專業協助，讓教養過程更順利。

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文章授權轉載自《香港01》

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