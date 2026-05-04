大陸星巴克「星冰粽」KPI壓力爆表 女員工接50盒大單被邀「洗乾淨陪睡」

距離端午節仍有一個多月，中國大陸星巴克（Starbucks）卻因「星冰粽」銷售壓力鬧上熱搜。近日，多名星巴克員工在網上發文，指公司下達「粽子業績目標」，甚至連兼職學生也無法倖免。其中一名女員工稱，好不容易談成一筆50盒的大單，結果客戶卻向她傳了一個飯店的定位，要求她「洗乾淨晚上來找我」。

熟客下大單竟要求「陪睡」 員工業績壓力爆表

據西安廣播電視台旗下《每日觀察》報導，近日，多名網友在社群平台發文稱，在星巴克上班期間收到賣粽子的業績壓力，工作壓力大。

有網友表示「入職星巴克才10天，新人直接領到11盒星冰粽業績，每天上班都好焦慮」，另有網友表示自己是學生兼職，也被下達了賣粽子的業績目標。有網友稱，「賣不完就每天開會被罵，談績效甚至暗示自己找客戶、想辦法。」

其中，有星巴克女員工表示，好不容易談了50盒大訂單，客戶下秒卻傳來一家奢華飯店的定位說：「洗乾淨 20:30 來找我。」發文員工崩潰表示，一邊是主管每天的「情緒勒索」，一邊是客戶的齷齪要求，她甚至一瞬間覺得「不然就答應算了」。對此，星巴克客服回應稱，我們確實不是很清楚。

「星冰粽」年年推 網友多評價「難吃」

據了解，2010 年開始，星巴克幾乎每年都會推出以透明冰皮包裹新式內餡的星冰粽。然而不少網友對此的評價都是「難吃」。

據陸媒《上觀新聞》報導，2023年7月，有星巴克員工反映，門市每年都會上新一款月餅，公司要求上架第一天每家門市必須售賣25盒以上，如果賣不到就要員工自己花錢購買「刷單」湊數。如果員工不買，一般都是店經理自掏腰包，一盒368元人民幣，打完折總共也要7000餘元人民幣。

早在2018年，就有媒體報導星巴克上海某門市為了增加粽子的銷量，強行要求員工推銷「星冰粽」，做法是給每個人安排 KPI，向員工收取500元人民幣保證金，賣完一包退50元人民幣。

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文章授權轉載自《香港01》