食堂沒椅子？浙江一公司逼員工「站著吃飯」 瞎扯：促進血液循環

員工餐廳提供餐點原本是項福利，但若連張椅子都不給，恐怕會惹來非議。中國大陸浙江省溫州市一間醫療科技公司，近日被網友爆料其員工餐廳「完全沒設座椅」，所有員工只能站著扒飯。對此，該公司回應此舉是為了「員工健康」並效仿國外作法，引發網友痛批。

據陸媒《大風新聞》報導，近日一段來自浙江的影片在微博上衝上熱搜。影片畫面顯示，在一處公司食堂內，餐桌的高度明顯偏高，且周圍空蕩蕩「沒有半張椅子」。放眼望去，所有員工都端著餐盤站立進食，少數人甚至只能無奈地坐在窗沿上用餐。

發布影片的網友吐槽：「這廠老闆腦洞大開，吃飯不讓坐。」該影片定位顯示為溫州市的「浙江康萊方醫療科技有限公司」。有人質疑為何員工能默默接受？原PO無奈回覆：「因為都是女性，比較好說話。」此景引發鄉民不滿，雖有網友認為公司有供餐已屬難得，但多數人痛批這項規定極度不具人性，甚至質疑：「急著吃完飯，真的對身心好嗎？」

面對排山倒海的負面聲浪，涉事公司的工作人員出面澄清，表示這並非刻意刁難員工，而是基於「特殊的設計考量」。資方提出以下三點解釋：

效仿國外模式：公司稱這是向國外學習的作法，站著吃飯節奏快，「大約20分鐘吃完後，員工就可以去上班了」。 促進血液循環：由於產線員工在車間通常是長時間坐著工作，中午改為「站立進食」有助於活動筋骨，是出於健康關懷的設計理念。 行之有年： 公司強調，食堂採用類似西餐桌的高桌設計，這種站立用餐模式已運行長達20餘年，並非近期才擅自更改。若員工身體不適，隨時可提出溝通協調。

針對這起爭議，當地主管機關也做出了回應。溫州市龍灣區人社局表示，企業要求員工站著吃飯屬於「公司內部管理」範疇。勞動監察部門的職權僅限於調查工資與勞動用工情形，針對「食堂有無凳子」一事，建議員工自行找企業協商或尋求工會協助。

然而，龍灣區總工會也坦言，法律並未明文規定企業食堂必須設置座椅，因此這不構成勞務爭議，官方目前也無法強制介入。