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別拿命開玩笑！女吃完榴槤喝1物「呼吸衰竭」 醫示警：一起下肚超毒

香港01／ 撰文：盛昀
榴槤示意圖。圖／Ingimage
榴槤示意圖。圖／Ingimage

綜合陸媒報導，福建一名女子和朋友聚餐時先吃了榴槤，又喝了烈酒，隨後便呼吸困難、意識模糊，被確診為二硫龍反應（類戒酒反應disulfiram-like reactions）導致的呼吸衰竭。醫生提醒，榴槤富含多種含硫化合物，若食用榴槤後再飲酒，體內的乙醛又無法及時代謝，會引發心律不整、呼吸循環衰竭，危及生命。

吃榴槤再飲酒呼吸衰竭險喪命

近日，福建一名女子與朋友聚餐時，先食用了兩大塊榴槤，又飲用了約200毫升烈酒。結果隨後頸部面部出現大面積泛紅、全身出蕁麻疹。

送醫途中，女子已經出現胸悶、呼吸困難、意識模糊，血氧飽和度一度降至78%。就醫後被確診為二硫龍反應導致的呼吸衰竭。目前，該女子經緊急救治已脫離生命危險。

二硫龍反應是什麼？

據廣東電視台報導，廣州醫科大學附屬第三醫院白雲分院主任醫師甘娟介紹，因為榴槤富含多種含硫化合物，會抑制乙醛脫氫酶的活性，可能會導致體內乙醛大量聚集，出現二硫龍反應。

另有醫生提醒，乙醛若無法進行及時代謝，大量堆積在體內，會引發心律不整、呼吸循環衰竭，危及生命。

二硫龍反應怎麼預防？

甘娟還表示，吃榴槤前後24小時內最好不要喝酒。對於一些高風險族群，比如肝功能不全、過敏體質、患糖尿病、心血管疾病的人群，最好間隔3天。榴槤和酒精一同食用是否會出現反應存在個體差異，跟飲酒量、每個人的酶活性以及榴槤的品種、成熟度、食用量有關。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

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