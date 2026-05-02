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價格翻3倍！浙江民宿漲價不成逼退單 稱蛇多、拒清潔服務

世界日報／ 中國新聞組／北京2日電
浙江男子花2000多元訂3晚民宿，商家要求漲到3000元每晚，遭拒後以「蛇很多」等理由變相逼退訂單。(取材自大河報)
浙江男子花2000多元訂3晚民宿，商家要求漲到3000元每晚，遭拒後以「蛇很多」等理由變相逼退訂單。(取材自大河報)

來自浙江溫州的林先生計畫五一期間帶著一家十多口人去千島湖旅遊，他提前在網上以較便宜的價格下單了一棟別墅民宿，沒想到商家要求調價未成，甚至以「蛇很多」變相逼退訂單。經市監局介入調查後，涉事民宿已被立案調查。

大河報報導，林先生日前預訂了是杭州千島湖一家名為「深山雲居度假山莊」的民宿。他在網絡平台上預訂了一整棟別墅，有6個房間，4天3晚總價2725元(約399美元)，計畫在五一期間入住。

林先生表示，預訂成功後，商家還曾與他確認入住人數。然而一天之後，意外發生了。「第二天商家又說價格不對，五一期間要漲到3000元一晚，他說自己價格標錯了，要求我退單。」林先生說。

從4天3晚2725元到一晚3000元(約439美元)，價格一下子翻了好幾倍，林先生無法接受。經過平台溝通，商家最終同意林先生入住，但是有限制條件。

林先生反映，商家持續通過短信發來各種理由，「酒店身處荒山野嶺，周圍十多公里沒有餐飲小賣店，廚房設施設備、調料碗筷全都不提供使用，連吃飯都可能成問題；酒店最近出現毒蛇，人身安全概不負責；所有衛生清潔都要我們自行處理；別墅的庭院也不能使用。等於我們就得關在房間裡，被他限制住。」林先生認為，商家這是在變相逼他不要來。

深山雲居度假山莊的負責人承認，「有短信到我手機，但因為是語音提示，當時我沒聽清楚，四天的價格以為是一天的價格。」中午12點多他就回覆說這個單子接不了，因為成本做不出來。至於五一期間的價格調整，他承認忘記調了。

報導指出，查詢各大平台發現，五一期間千島湖的獨棟別墅民宿，價格從兩三千到上萬元不等。商家承認此事確實是自己失誤，但他表示，既然房子已經定出去了，出於成本考量，只能提供住宿，其他概不負責。

浙江淳安縣文化和廣電旅遊體育局1日通報，經縣市場監督管理局現場調查，涉事民宿拒絕消費者正常入住的行為，涉嫌違反法律法規，將依法進行立案調查。

同時，依據「淳安縣星級旅遊飯店消費糾紛賠償指引」，酒店違約取消客人預訂的客房，客人可以選擇要求酒店雙倍返還客房訂單價款的規定，主動和客人取得聯繫，並通過政府資金池已賠付到位，切實保障消費者合法權益。

浙江男子花2000多元訂3晚民宿，卻被商家變相逼退訂單。(取材自大河報)
浙江男子花2000多元訂3晚民宿，卻被商家變相逼退訂單。(取材自大河報)

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