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老鼠沒抓到先出事！他怒鋪100片黏鼠板「封掉整棟樓梯」 超慘結局曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
一名住戶不滿鼠患嚴重，竟自掏腰包買來上百片黏鼠板，直接鋪滿整棟樓梯，導致鄰居進出困難，甚至發生跌倒意外。圖/翻攝大象新聞
一名住戶不滿鼠患嚴重，竟自掏腰包買來上百片黏鼠板，直接鋪滿整棟樓梯，導致鄰居進出困難，甚至發生跌倒意外。圖/翻攝大象新聞

老鼠還沒抓到先害到人！四川省成都市一處社區近日出現誇張滅鼠場面，一名住戶不滿鼠患嚴重，竟自掏腰包買來上百片黏鼠板，直接鋪滿整棟樓梯，導致鄰居進出困難，甚至發生跌倒意外，最終男子滅鼠不成，還差點吃上官司。

綜合陸媒報導，事件發生於今年4月，一名男子因社區屬老舊建築、雜物堆積，導致老鼠問題嚴重，甚至白天都能看到在走廊亂竄。他多次向物業反映，但僅得到零星投放鼠藥的處理方式，效果有限。

不堪其擾的他決定自行出手，透過網購一次購入約100片強力黏鼠板，從自家門口一路鋪到樓梯與轉角處，幾乎覆蓋所有動線，畫面宛如「黏鼠板地毯」，畫面相當驚人。

男子原本希望藉此封鎖老鼠活動路線，卻反而讓鄰居通行變得危險，每一階樓梯只剩小面積可踩，一不小心就可能踩到黏鼠板滑倒，對長者與孩童更是風險極高。果不其然，不久後就有住戶差點失足摔落樓梯，引發強烈抗議。

最終，社區管委會緊急派人清除這些黏鼠板，並委託專業團隊進行全面消毒與滅鼠。至於該男子的行為，也可能觸及相關法規。依據《中華人民共和國民法典》及《物業管理條例》規定，公共樓道屬於共用空間，不得私自占用或設置危險物，若因此造成他人受傷，恐需負擔侵權賠償責任。

事實上，黏鼠板不是萬靈丹。本站曾報導，一名網友分享，自己為了除掉鼠害，買了黏鼠板，結果發現「只黏到老鼠腳印」，讓他無奈表示「浪費錢」。

對此，有捕鼠專家表示「黏鼠板底下要鋪大片塑膠袋，老鼠腳下的黏膠會黏到塑膠袋，然後捲成一團」、「要買花生口味的黏鼠板」、「因為老鼠腳底是光滑的，通常要黏到得要在上面掙扎滾到毛才黏得住，我之前用四片黏鼠板，結果幾隻在上面開同樂會走來走去」、「老鼠喜歡花生大於滷肉，雖然牠什麼都吃，但牠們真的喜歡吃花生，可以投藥，效果很好」。

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