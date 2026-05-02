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港戰鬥陀螺翻紅！勝者送豬肉掀集體回憶 警防變攻擊武器

世界日報／ 香港新聞組／香港2日電
短片打趣稱道，這樣的陀螺便算攻擊性武器。（視頻截圖）
短片打趣稱道，這樣的陀螺便算攻擊性武器。（視頻截圖）

1990年代及千禧年代前後曾風靡全港的經典玩具「爆旋陀螺」（戰鬥陀螺）近期掀起熱潮，只要經過公園等空曠地方，不難見到大人小孩圍著陀螺盤比拚。網上亦有不少討論陀螺是否攻擊性武器。警方日前在臉書上傳影片並發文講解攻擊性武器的定義，到底爆旋陀螺是否攻擊性武器？

香港01報導，警方在短片中提到經典玩具「爆旋陀螺」近期大熱，有不少人在網上表示擔心陀螺是「攻擊性武器」。警方表示，根據《公安條例》，除了指明違禁武器外，若一件物件的製造或改裝目的是傷害別人，便符合攻擊性武器的定義。此外，在攻擊別人時使用物品，也可能構成攻擊性武器。警方的結論是玩陀螺沒有問題，但若用作攻擊別人便不行。

另據大公、文匯報報導，正當這久違的熱血對決捲土重來之際，元朗同益街市自稱「元朗區豬肉陀螺戰士」的豬肉檔主，近日趁機推波助瀾，日前在社交平台上傳短片並寫下戰帖，邀請大家到其檔口切磋，勝出者可贏取豬骨或瘦肉作獎勵，吸引大批網友興奮留言分享集體回憶。

短片可見擁有粗壯「麒麟臂」的樓主正手起刀落斬豬肉，相片則展示其18個爆旋陀螺和陀螺盤的超強裝備。帖文短短一天已收穫逾40萬次瀏覽。

網民對引戰提議一致讚好並雀躍回饋：「師兄，贏了可不可以拿你一條柳梅（小里肌）」，有網民更好奇問道：「之後會不會有賣魚盛、菠菜蓮參戰㗎，到時候街市變對戰戰場」。

不過礙於樓主身形魁梧兼架生齊備，網友大多認為即使赴會也勝算不高，但亦有自視甚高的網友無懼樓主氣燄留言挑機。

香港

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