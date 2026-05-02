快訊

阿Sa閃婚健身教練！阿嬌砸重金送鑽石項鍊噴姐妹情：我的女孩

害台南女警車禍身亡！「肇事女大生」現身靈堂90度鞠躬致歉

亂戳好市多奇異果！女被爆是「新北某高中老師」…校方、教局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

防早戀！陸校推「體驗育兒之苦」活動 女生抱假娃、男生腰綁西瓜

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸貴州遵義一所特訓學校，要求女學生在上課、吃飯、洗衣服時，都要背著假嬰兒娃娃，模擬照顧嬰兒的辛勞。（圖／影片截圖）
大陸貴州遵義一所特訓學校，要求女學生在上課、吃飯、洗衣服時，都要背著假嬰兒娃娃，模擬照顧嬰兒的辛勞。（圖／影片截圖）

貴州遵義一所特訓學校，要求女學生在上課、吃飯、洗衣服時都要背著假嬰兒娃娃，模擬照顧嬰兒的辛勞；男學生在肚子綁上西瓜模擬懷孕，以及和女生一樣要背著假嬰兒洗衣服的畫面，讓男生也體驗育兒的繁瑣

校方解釋，讓學生背著假嬰兒回學校，是希望她們能體會未成年生子的代價，藉此避免早戀、過早生育。

深圳特區報、搜狐千里眼報導，發布影片的「貴州綜合教育孫老師」表示，他們的學校主要是輔導有追星、厭學、沉迷遊戲、早戀等問題的學生。

「孫老師」指出，要求女學生背著假娃娃學習與生活，是「感恩課」的一部分，目的是讓她們體會照顧嬰兒的辛苦，以及過早生育對未來的影響，希望學生能理解「柴米油鹽的現實」，「不希望女孩在花樣年華就當媽媽，體驗過當媽的苦，就不敢早戀了。」

星島日報報導，不少網友除了討論背假嬰兒的教育效果，也批評校方只要求女學生背娃娃，存在性別偏見，認為男生也應該接受模擬懷孕，才能真正理解「搞出人命」的後果。

之後「孫老師」發布的影片中，陸續加入男學生在肚子綁上西瓜模擬懷孕，以及和女生一樣要背著假嬰兒洗衣服的畫面，讓男生也體驗育兒的繁瑣。

懷孕 育兒 貴州

延伸閱讀

言語羞辱、暗房約談…花蓮家長控女兒「遭學校霸凌500天」細節 校方回應

老師課堂沒收梳子被家長投訴 校方促道歉 網友心疼：很消耗教學熱忱

打造台北市「運動之都」？議員憂心這件事：體適能未達標學校破百

聞菸味受不了…研究生投訴上百次竟變「全校公敵」 委屈賠上學術前途

相關新聞

陸機器人表演時突轉身抱住女學生 網友驚：AI覺醒了？

在大陸人形機器人技術快速發展、逐步走入校園表演與人機互動場景之際，陝西一所大專院校運動會上，一台機器人突然轉身抱住同台女生的畫面在網路流傳，引發關注。事件後，校方人員與業者稱事件發生於近日的校運會期間，機器人因「程式故障」出現異常動作，並指現場多架無人機運行可能造成訊號干擾。有網友對此驚訝留言稱，「機器人已經有獨立的意識了？」

防早戀！陸校推「體驗育兒之苦」活動 女生抱假娃、男生腰綁西瓜

貴州遵義一所特訓學校，要求女學生在上課、吃飯、洗衣服時都要背著假嬰兒娃娃，模擬照顧嬰兒的辛勞；男學生在肚子綁上西瓜模擬懷孕，以及和女生一樣要背著假嬰兒洗衣服的畫面，讓男生也體驗育兒的繁瑣

「皮帶抽背、頭磕飲料罐」大陸直播主鬥狠自虐博打賞 13人被拘捕

近日，浙江公安網安部門成功破獲一宗跨區域低俗直播「鬥狠」案，拘捕13名涉案人員，相關賬號均被封禁。

經理被老闆要求「滾」後沒上班 收解僱信指曠職…2關鍵獲賠74萬

職場隨口說氣話，隨時令公司損失慘重。上海1名在公司任職8年的資深經理，因工作問題被老闆怒吼「滾」，他聞言收拾東西離開辦公室等候消息，半個月後突然收公司解僱信，指其無故曠工，他不服將公司告上法院。一審時

聞菸味受不了…研究生投訴上百次竟變「全校公敵」 委屈賠上學術前途

雖然現在禁菸成為現代文明指標，惟推動過程中社會摩擦依然劇烈。近日深圳一名女子在公交站台阻止男子抽菸，雙方爆發激烈爭執，事後雖然官方對抽菸男子處以行政罰款，但在現實生活中，個人拒絕二手菸往往要付出沉重代

別再邊充電邊滑手機！陸女慘遭電流擊穿「嘴狂流血」 弟急做1動作保命

躺在沙發上邊充電邊滑手機，是許多現代人的日常習慣，但中國大陸日前發生一起駭人的意外，30歲孫姓女子在使用非原廠的劣質充電器邊充邊滑手機時，突遭強烈電擊。電流瞬間從手部貫穿至腳部，導致她全身多處嚴重燒燙

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。