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經理被老闆要求「滾」後沒上班 收解僱信指曠職…2關鍵獲賠74萬

香港01／ 撰文／賈桂琳
上海1名在公司任職8年的資深經理，因工作問題被老闆怒吼「滾」，他聞言收拾東西離開辦公室等候消息，半個月後突然收公司解僱信。 示意圖／AI生成
上海1名在公司任職8年的資深經理，因工作問題被老闆怒吼「滾」，他聞言收拾東西離開辦公室等候消息，半個月後突然收公司解僱信。 示意圖／AI生成

職場隨口說氣話，隨時令公司損失慘重。上海1名在公司任職8年的資深經理，因工作問題被老闆怒吼「滾」，他聞言收拾東西離開辦公室等候消息，半個月後突然收公司解僱信，指其無故曠工，他不服將公司告上法院。一審時其索賠一度被駁回，但二審披露更多調查細節，包括人事部未曾要求他回去上班及處分，而且老闆更曾叫他「回去等消息」，最終公司被裁定違法解僱，須賠償近16萬人民幣（下同，約台幣74萬元）。

案件於4月15日由中國裁判文書網公開，事發於2020年5月15日，在公司任職8年綜合管理經理的丁力（化名）與老闆馮總（化名）在辦公室因工作安排發生爭執，馮總情緒失控大喊「滾」。丁力認為意思是他被驅逐出公司，沒作爭辯便收好東西離開，當個月未上班，待在家等消息。

同年6月9日，他收到公司的解僱信，理由是「擅自離崗、多日曠工」。丁力認為自己是遵照老闆「滾」的命令，隨即申請勞動仲裁，要求公司支付違法解除勞動合同（僱傭合約），賠償159,800元。仲裁委審議後不予支持，他決定告上法庭。

一審法院認為，「滾」沒證據證明是「滾出公司」的意思，他此後不上班便構成曠工，認同公司炒人決定，駁回其索償要求。丁力不服上訴。

案件二審時，法院調查數個細節，丁力缺勤期間，人事部沒通知過他返回辦公室，亦沒跟進他缺勤的行為。5月22日時，公司曾托律師和丁力溝通，過程中未提到叫丁力返回上班。

關鍵點是5月29日，丁力曾在妻子陪同下返回辦公室表示想上班，問老闆「還要不要我上班？」當時老闆只回應「先回去等消息」。

法院認為，丁力一直沒上班因公司的指令模糊。在他理解「滾」是逐出公司後，老闆及公司部門沒作處罰，也沒任何澄清，還曾叫他回家等候消息，故不能視其缺勤為曠工。法官撤銷一審判決，裁定公司違法解除勞工合同，須支付159,800元賠償金。

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文章授權轉載自《香港01》

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