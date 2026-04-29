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別再邊充電邊滑手機！陸女慘遭電流擊穿「嘴狂流血」 弟急做1動作保命

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人習慣邊充電邊滑手機，但若使用未經檢驗的劣質充電設備，極易引發漏電危機。示意圖／ingimage
許多人習慣邊充電邊滑手機，但若使用未經檢驗的劣質充電設備，極易引發漏電危機。示意圖／ingimage

躺在沙發上邊充電邊滑手機，是許多現代人的日常習慣，但中國大陸日前發生一起駭人的意外，30歲孫姓女子在使用非原廠的劣質充電器邊充邊滑手機時，突遭強烈電擊。電流瞬間從手部貫穿至腳部，導致她全身多處嚴重燒燙傷，緊急送入加護病房（ICU）搶救才撿回一命。

據《紅星新聞》報導，這起事件發生在今年3月5日上午。當時正在貴州遵義老家休假的孫女，慵懶地躺在沙發上，一邊替手機充電一邊刷短影音，腳還隨意地搭在一旁的電暖爐上。

沒想到下一秒，意外猝不及防地降臨。孫女回憶，「突然感覺手機『上頭』了，然後全身就不會動了，整個身體完全不受控制。」強大的電流瞬間從她握著手機的手進入，一路貫穿全身，最後從搭在電暖爐上的腳部「擊穿」出去，形成了一個致命的導電迴路。

更可怕的是，這個觸電過程持續了好幾分鐘。由於電流導致肌肉痙攣，孫女癱軟在沙發上無法動彈，也無法發出任何聲音呼救，下巴還因為靠著充電線而開始流血。

幸運的是，同住的表弟何男剛好從廁所出來，敏銳地察覺到異狀。他發現表姊躺在沙發上不斷發抖，嘴巴滿是鮮血，且意識已經開始模糊。何男原本想找木棍挑開電線，但情況危急，他當機立斷直接伸手拔掉插座上的充電器插頭，成功切斷電源，並迅速撥打119將她送醫。

孫女被緊急送往遵義市第一人民醫院，直接推進加護病房搶救。根據院方診斷，孫女全身多處遭受電擊傷與深二度至三度燒傷，受傷部位涵蓋右手掌（電流入口）、左腳背（電流出口），甚至連嘴唇和舌頭都有嚴重的灰白色焦痂創面。

連主治醫師看到這般嚴重的傷勢都忍不住驚呼，「妳是我遇到的第一個這種病例，以前只在抖音影片上看過！」

經過半個月的住院治療與手部植皮手術，孫女終於在3月下旬康復出院，但後續仍需面對漫長的換藥與雷射去疤療程。

劫後餘生的她深感後怕，特別接受媒體採訪並發布影片，點出這場意外的兩大致命關鍵：「使用了劣質的非原廠充電器」以及「邊充電邊滑手機」。孫女用自身的慘痛經歷警告大眾，千萬別以為這種事只會發生在新聞裡，務必使用原廠或檢驗合格的充電設備，並徹底戒除邊充電邊玩手機的壞習慣，以免造成無法挽回的遺憾。

燒燙傷 中國大陸 手機 充電線

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