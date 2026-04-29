養3年寵物公雞骨折！急送獸醫診所打石膏 網笑：燉點雞湯補補

另類寵物，必需配備另類待遇？山東有女子分享家中飼養公雞約3年，早已視作寵物，但牠近日被父親打至腿部骨折，母親心痛不已將牠送至獸醫診所，進行打石膏治療。事件引來網友發笑，「網上什麼新鮮事都有」、「感覺下一步是穿矯正鞋」，又留下「地獄級留言」，勸女子「燉點雞湯補補」。

家養寵物公雞骨折！ 母心痛急送獸醫診所

綜合微博消息，事發於4月16日，山東省棗莊市有女子透露，母親家養的公雞被父親打至斷腿骨折，對方發現後心痛不已，隨即將公雞帶到獸醫診所求診，並為牠進行石膏固定治療。女子強調，「雞養了有3年，也不是想吃牠」。

獸醫為公雞傷處打石膏 借吹風機吹乾石膏

從現場拍攝片段可見，獸醫檢查公雞骨折情況後，為牠打上石膏固定受傷部位。當時女子母親抱着公雞，公雞左腳被人敷上石膏，2名男子分別蹲在地上，一人捉緊雞腳，另一人手持吹風機將「冷風」吹向石膏。

網友地獄留言：燉點雞湯補補

片段曝光後引來網友嘩然，「神奇，網上什麼新鮮事都有」、「這年頭雞都打上石膏了」、「這是寵物等級升級了吧」、「連雞都開始有骨科需求了」、「這雞已經是VIP病患」、「感覺下一步是穿矯正鞋」，又笑稱「等石膏拆了會不會又再來一次」、「燉點雞湯補補」。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》